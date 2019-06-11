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В кортеж Зеленского добавили автомобиль-дублер: опубликованы фото

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Кортеж президента Украины Владимира Зеленского пополнился машиной-дублером и увеличился до шести автомобилей.

"На сей раз в авто караване президента мы насчитали шесть машин, хотя в прошлый раз их было пять", – сообщает "Страна".

В частности, за несколько минут до выезда Зеленского проехала легковушка Volkswagen Passat, которая расчищает автопоток ("кукушка") и микроавтобус Volkswagen Transporter с охраной.

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Кортеж президента Украины увеличился до шести автомобилей

Кортеж президента Украины увеличился до шести автомобилей

"Страна"

Следом за ними выехали два одинаковых Mercedes-Benz S-Class с идентичными государственными номерами (в одном из них едет президент). Замыкали кортеж бусик и седан Volkswagen.

Главной машиной в кортеже считается та, в которой едет охраняемое лицо – на сленге она называется "упаковка".

По словам журналистов, регулировщики дороги для Зеленского не перекрывали, он отправился в сторону Администрации президента.

Кортеж президента Украины увеличился до шести автомобилей

Кортеж президента Украины увеличился до шести автомобилей

"Страна"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский, ездит на работу на велосипеде. Еще будучи кандидатом в президенты Украины Зеленский отказался от поездок на велосипеде из соображений безопасности.

Однако перед инаугурацией Зеленский прошелся пешком, по пути фотографируясь с собравшимися.

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Grich Lara
Grich Lara
Ого,як то кажуть,мабуть знає собака чиє м'ясо з'їла,страх завжди має великі очі,не завидую цьому «спасителю отечества»
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