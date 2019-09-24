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24 сентября • обновлено в 14:12
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В команде Зеленского представили новый план развития Донбасса

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Для развития территорий Донецкой и Луганской областей на линии фронта с боевиками "ЛДНР", необходимо привлечь международные организации для возобновления экономики.

Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, который уверен в необходимости сконцентрировать финансовые ресурсы на востоке Украины.

Александр Данилюк

Александр Данилюк

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Он напомнил, что для запуска плана восстановления Восточной Украины был избран город Мариуполь, где в октябре состоится форум инвесторов.

"На востоке страны должны заработать "новые больницы" и "новые школы", чтобы "Донбасс стал лицом реформ" в медицине и образовании. Кроме того, должны быть созданы условия для развития бизнеса с помощью соответствующего пакета мер по стимулированию малого и среднего бизнеса, прежде всего, для создания инфраструктуры и строительства дорог", – заявил чиновник.

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Секретарь СНБО отметил, что рассчитывает на участие международных организаций, таких как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

"Мы должны это сделать сейчас. Я передал эту концепцию правительству", – сказал Данилюк, который, при этом, не озвучил суммы средств для восстановления Донбасса.

На вопрос о том, будут ли привлечены российские инвестиции, Данилюк сказал: "Нам не нужны российские инвестиции". По его словам, эти средства должны быть выплачены территориям после их реинтеграции за причиненный вред.

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"Война очень дорого нам стоит, но не мы ее начинали", – сказал Данилюк, напомнив, что Украина тратит 5,4% ВВП на оборону и безопасность, выплачивает пенсии, в частности, тем, кто проживает на временно оккупированных территориях, а также внутренне перемещенным лицам, которых более 1,3 миллиона человек.

"Мы не получаем налогов от компаний, которые давали значительные поступления в бюджет. В результате войны мы сократили торговлю с Россией, которая использует свои транзитные рычаги, препятствуя нам вести торговые отношения с другими постсоветскими странами, такими, как Казахстан. Украинские компании находят новые альтернативные рынки в Европе, таким образом, потери с одной стороны превращаются в достижения с другой", – оценил ситуацию секретарь СНБО.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России пригрозили Украине "остаться без Донбасса" из-за "формулы Штайнмайера".

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
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