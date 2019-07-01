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В команде Зеленского разнесли его же идею по Донбассу

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Секретарь СНБО Александр Данилюк раскритиковал идею президента Владимира Зеленского о том, что инфраструктуру на Донбассе собираются восстановить за счет олигархов.

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег". По его словам, ставка на бизнес, который будет вкладывать в Донбасс, была изначально ошибочной.

Он признал, что строительству инфраструктуры на прифронтовых территориях не уделяли надлежащего внимания.

"Неправильно было ожидать, что развивать ее будет бизнес. Это совершенно неработающая история. Никто не вкладывает деньги в условиях, когда в любой момент линия фронта может передвинуться. Это чисто субсидированная история, но ее нужно делать, чтобы создавать контраст с оккупированными территориями. Конечно, это затраты бюджета, но к ним нужно было быть готовыми", - сказал Данилюк.

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Данилюк и Зеленский

Данилюк и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский предложил завлечь к инвестированию в разрушенную инфраструктуру Донбасса крупный бизнес.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир ЗеленскийАлександр Данилюк
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Gordon Yury
Gordon Yury
Данилюк уже готов пилить бюджет!!! И в команде Зеленского знают, как это лучше сделать - опыт у ОПГ Януковича имеется... А разве могло быть иначе - "адже все для людей!!!"
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