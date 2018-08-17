В КНДР придумали решительный ответ на санкции США

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна готовит серьёзный ответ на санкции США.

По его словам, речь идет о строительстве туристического комплекса "Вонсан-Калма". Северокорейский лидер назвал его "подарком народу и туристам", передает "Интерфакс".

"Такое грандиозное строительство, как создание прибрежного туристического района "Вонсан-Калма", является серьезным ответом враждебным силам, которые пытаются задушить корейский народ посредством разбойничьих санкций и блокады", - заявил Ким Чен Ын.

Впервые международные санкции в отношении КНДР были введены в 2006 году на уровне ООН. США установили наиболее серьезные ограничения, под которые попадают любые люди или компании, сотрудничающие с Пхеньяном. Американская сторона заявляет, что не намерена снимать санкции до полного ядерного разоружения КНДР.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа США ввели санкции против российской компании "Профинет" и ее главы Василия Колчанова. Ограничительные меры были применены из-за сотрудничества соответствующей фирмы с Северной Кореей.