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16 марта • обновлено в 15:27
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В Китае обвал производства побил 30-летний антирекорд

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В Китае промышленное производство в январе-феврале 2020 года упало до рекордных показателей за последние 30 лет в связи с пандемией коронавируса COVID-2019.

В частности, промпроизводство рухнуло на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Reuters.

При этом еще в декабре, когда в Китае не было выявлено большинство заболевших коронавирусом, этот показатель рос почти на 7%.

Наибольшие проблемы были выявлены в сфере торговли –20,5%, а также инвестиций в основной капитал – 24,5%.

В Китае промышленное производство в январе-феврале 2020 года упало до рекордных показателей за последние 30 лет

В Китае промышленное производство в январе-феврале 2020 года упало до рекордных показателей за последние 30 лет

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку для защиты экономики от влияния пандемии коронавируса.

В частности, целевой диапазон ставки был снижен на один процентный пункт – до 0-0,25%.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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