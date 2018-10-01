''Спонсорская помощь'': тотальную рекламу Сытника высмеяли в сети

В столичном метрополитене появились рекламные борды, на которых директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обещает раскрыть топ-коррупционеров.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Дзиндзя. Он также поделился фото с метро Киева.
Со своей стороны, в НАБУ отрицают свою причастность к этой рекламе. На странице в Facebook Национальное антикоррупционное бюро прокомментировало ситуацию.
"НАБУ оказалось в центре медиа-кампании. Мы не знаем, кто этот "господин", уплативший деньги за наружную рекламу в метро и на радио, но официально заявляем, что Бюро не имеет к этому отношения. Осознаем, что из почти 200 млрд грн, присвоенных коррупционерами во власти, которых НАБУ пытается законно заставить вернуть народу украденное, может найтись копейка заплатить и не за такую "кампанию", - написали они.
По их словам, они убеждены, что борьбу с коррупцией такими методами не остановить. "Бюро продолжает выполнять свою работу. Поэтому сохраняйте спокойствие!" - отметили в ведомстве.
"Укринформ" по этому поводу обратился за комментарием к директору НАБУ Артему Сытнику. На вопрос, известно ли ему кто разместил такую рекламу, и согласовали ли ее содержание с ним, Сытник дал отрицательный ответ. "Конечно, нет. Типичная провокация", - сказал он.
Так, на рекламных бордах размещена информация, согласно которой руководитель НАБУ заявляет, что в среду, 3 октября в 15:00 он раскроет фамилии топ-коррупционеров на заседании профильного комитета Верховной Рады.
unn.com.ua
unn.com.ua
Добавим, что 3 октября, должно состояться заседание антикоррупционного комитета.
"Об обсуждении отчета о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины в течение предыдущих шести месяцев (I полугодие 2018) с участием директора НАБУ Сытника А.С." - говорится в повестке дня комитета.
В сети моментально появилась реакция на ситуацию. Люди массово выкладывают фото с киевского метро.
"Твое лицо, когда поборол коррупцию в стране. Интересно, @Shabunin подаст в суд на Сытника за рекламу, как он недавно подавал на Луценко?" - написала пользователь.
Под ее постом появились комментарии различного характера. Некоторые пишут о "спонсорской помощи".
"Почему я думаю, что шабуненские рекламу оплатили. Так сказать, бесплатная "спонсорская помощь", "Так Шабуня сам же и развесил эту х*рню в костюме крабика", "А у собаки губы двигаются, когда она читает?" - прокомментировали они .
твое лице когда поборов коррупцию в стране.- Новичок☠️ (@ mykolayovych45) October 1, 2018
интересно, @Shabunin подаст иск в суд на Сытника за рекламу, как он недавно подавал на Луценко? pic.twitter.com/VtpRMLslTL
"Минутка-смешинка", - написала у себя в Twitter the Velychko.
Минутка-смишинка pic.twitter.com/zy7JpRLJ0q- theVelychko (@velychko_r) October 1, 2018
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2017 стало известно, что на Сытника заведено уголовное дело за разглашение деталей уголовных производств. Однако позже генпрокурор Юрий Луценко заявил , что директор НАБУ является лишь подозреваемым.
Кроме того, Сытника обвинили в махинациях с недвижимостью в Киеве. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвинила НАБУ в систематическом "сливе" секретной информации.
Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.