В киевском "Ашане" люди разгребли все продукты, оставив пустые полки. Эксклюзивное видео

В Киеве из-за карантина, введенного вследствие вспышки коронавируса, в супермаркетах "Ашан" уже практически закончились продукты.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

В частности, это касается гипермаркета на Позняках. Как видно на видео, полки магазина практически пустые.

При этом видно, что нету как хлеба, так и замороженных продуктов. Люди, которые пришли, вынуждены добирать все, что осталось.

При этом отметим, что сейчас проблемы возникли в столице и с аптеками. В частности, наблюдаются большие очереди, людей запускают небольшими группами. Такую ситуацию наблюдали в центре Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за карантина начался рост цен на некоторые продукты: в частности подорожание коснется лука, чеснока, гречки и лимонов в первую очередь.

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