Главная Новости
17 марта • обновлено в 18:24
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В киевском "Ашане" люди разгребли все продукты, оставив пустые полки. Эксклюзивное видео

7.9т
Читать материал на украинском

В Киеве из-за карантина, введенного вследствие вспышки коронавируса, в супермаркетах "Ашан" уже практически закончились продукты.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

В частности, это касается гипермаркета на Позняках. Как видно на видео, полки магазина практически пустые.

При этом видно, что нету как хлеба, так и замороженных продуктов. Люди, которые пришли, вынуждены добирать все, что осталось.

При этом отметим, что сейчас проблемы возникли в столице и с аптеками. В частности, наблюдаются большие очереди, людей запускают небольшими группами. Такую ситуацию наблюдали в центре Киева.

В "Ашане" разгребли все продукты, оставив пустые полки. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за карантина начался рост цен на некоторые продукты: в частности подорожание коснется лука, чеснока, гречки и лимонов в первую очередь.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
24
30
Смешно
2
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
комунизм с мозгов украинца не искоренить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Руденко Сергей
Руденко Сергей
не только в ашане , в форе тоже мясной и крупы пустые)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В Риге примерно та же ситуация. Лично я не собираюсь участвовать в этой психопатии. Ни одной лишней пачки макарон или гречки не купила. Буду есть то, что есть. Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги