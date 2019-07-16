В Киеве "взяли в заложники" активиста "Стоп коррупции": что происходит

В Киеве на точке по перевалке песка "взяли в заложники" активиста ОО "Стоп коррупции" Александра Золотнюка.

Как сообщается на странице организации в Facebook, предприятие расположено в столице на Подоле по улице Электриков, 6.

"Активист наведался туда в рамках мониторинга точек незаконной добычи песка. Рабочие закрыли ворота, не выпускают нашего коллегу и угрожают, что сейчас подъедет так называемая служба охраны", — сказано в сообщении.

Взяли в заложники активиста facebook.com/stopcor.ua

Взяли в заложники активиста facebook.com/stopcor.ua

Взяли в заложники активиста facebook.com/stopcor.ua

Взяли в заложники активиста facebook.com/stopcor.ua

Взяли в заложники активиста facebook.com/stopcor.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что из-за деятельности браконьеров, которые добывают песок на озере Тяглое в Киеве, там может произойти взрыв газа.

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