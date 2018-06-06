В Киеве вода подорожает на 50%: как вырастут суммы в платежках для семьи

Киевляне в 2019-м будут платить за холодную воду на 49,6% больше. Представители местной власти и "Киевводоканала" посчитали: один куб воды должен стоить 23,17 грн (на данный момент 15,49 грн). Предложение повысить тариф отправили в Нацкомиссию в сферах регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как рассчитал OBOZREVATEL, в среднем киевская семья из трех человек заплатит за воду на 67 грн в месяц больше. Повышение тарифов, как утверждают в пресс-службе "Киевводоканала", в первую очередь связано с подорожанием электроэнергии и горюче-смазочных материалов.

В среднем семья из трех человек, согласно социальным нормативам потребления, тратит в месяц 7,2 кубометра холодной воды. По действующему тарифу в Киеве это 102,12 грн, а по новым тарифам, которые могут утвердить на 2019 год, это уже 166,8 грн.

"Просмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений", - цитирует директора финансового департамента "Киевводоканала" Ирину Кирилюк пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине согласно новому закону могут ввести абонплату на воду. Определить размер абонплаты должно правительство, однако чиновники до сих пор этого не сделали. Чтобы закон полноценно заработал, Кабмин должен утвердить 11 нормативных документов.