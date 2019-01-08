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В Киеве собрались повысить тарифы на горячую и холодную воду

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала".

В частности, в главном офисе "Киевводоканала" состоялось открытое обсуждение, в ходе которого были приняты проекты постановлений об установлении новых тарифов, говорится на сайте коммунального предприятия.

Таким образом, НКРЭКУ намерена повысить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева до 20,83 грн (в т. ч. НДС 3,47 грн) за 1 куб. м, из них:

  • 11,27 грн (в т. ч. НДС 1,88 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

  • 9,56 грн (в т. ч. НДС 1,59 грн) за 1 куб. м водоотведения.

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В то же время тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) могут повысить до 22,21 грн (в т. ч. НДС 3,70 грн) за 1 куб. м, из них:

  • 12,01 грн (в т. ч. НДС 2 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

  • 10,20 грн (в т. ч. НДС 1,70 грн) за 1 куб. м водоотведения.

В Киеве собрались повысить тарифы на горячую и холодную воду

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 ноября 2018 года Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила повышение тарифов на отопление в Киеве.

С 1 января 2019 года тарифы для населения вырастут примерно на 18%. Новые платежки киевляне получат уже в феврале.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
УкраинаКиев
Тег
НКРЭКУ
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Kom AV
Kom AV
А это повышение на сколько процентов, это много или мало? Хотя бы, мне как пенсионеру интересно, а сколько это процентов от средней пенсии?
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Проходил мимо
Проходил мимо
МВФ затягивает гайки.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Поxeру, щас не это главное, термос с фекалиями у пэдро! А значит все будэ у него добре ))) сугс дБ бЛ ))
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