В Киеве собрались повысить тарифы на горячую и холодную воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала".

В частности, в главном офисе "Киевводоканала" состоялось открытое обсуждение, в ходе которого были приняты проекты постановлений об установлении новых тарифов, говорится на сайте коммунального предприятия.

Таким образом, НКРЭКУ намерена повысить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева до 20,83 грн (в т. ч. НДС 3,47 грн) за 1 куб. м, из них:

11,27 грн (в т. ч. НДС 1,88 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

9,56 грн (в т. ч. НДС 1,59 грн) за 1 куб. м водоотведения.

В то же время тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) могут повысить до 22,21 грн (в т. ч. НДС 3,70 грн) за 1 куб. м, из них:

12,01 грн (в т. ч. НДС 2 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

10,20 грн (в т. ч. НДС 1,70 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 ноября 2018 года Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила повышение тарифов на отопление в Киеве.

С 1 января 2019 года тарифы для населения вырастут примерно на 18%. Новые платежки киевляне получат уже в феврале.