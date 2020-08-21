В Киеве снизились цены на квартиры: сколько стоит снять жилье

В Киеве немного снизились цены на аренду квартир. Снять однокомнатную можно было от 6,5 тыс. грн в месяц, в то же время за аренду комнаты просили 3 – 4,5 тыс. грн.

Об этом говорится в материале на портале "Нерухомі".

"Да, в половине районов Киева цены на долгосрочную аренду жилья по-прежнему ниже докарантинного уровня. Комнаты в столице сдают за 3000-4500 гривен в месяц. Сняв в Киеве "трешку" на троих, можно сэкономить от 1630 гривен до 4 500 гривен в месяц. "Однушки" в "университетских" районах стоят от 6500 гривен до 9000 гривен", – сказано в материале.

Отмечается, что в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах снять квартиру в июле было преимущественно дешевле по сравнению с докарантинным февралем.

При этом, в Деснянском районе аренда комнаты стоила в среднем 3 тыс. гривен/месяц, 1-комнатной квартиры – 6,7 тыс. гривен/месяц, 2-комнатной – 8 тыс. гривен/месяц, 3-комнатной – 10 тыс. гривен/месяц.

Такая же стоимость аренды комнат, 1 и 2-комнатных квартир зафиксирована и в Днепровском районе. 3-комнатная квартира в данном районе в июле стоила 13 тыс. гривен/месяц.

В Святошинском районе аренда комнаты стоила в среднем 3,3 тыс. гривен/месяц, 1-комнатной квартиры – 7,5 тыс. гривен/месяц, 2-комнатной – 9,5 тыс. гривен/месяц, 3-комнатной – 13 тыс. гривен/месяц.

В Голосеевском районе аренда комнаты стоила в среднем 3,7 тыс. гривен/месяц, 2-комнатной квартиры – 14 тыс. гривен/месяц, 3-комнатной – 22,7 тыс. гривен/месяц.

В Шевченковском районе аренда комнаты стоила в среднем 3,5 тыс. гривен/месяц, 1-комнатной квартиры – 10,5 тыс. гривен/месяц, 2-комнатной – 15,5 тыс. гривен/месяц, 3-комнатной – 26 6 тыс. гривен/месяц.

"Подчеркнем, что в разгар карантина на начало мая в Киеве можно было снять 1-комнатную квартиру площадью до 40 кв. м за 4 тыс. гривен/мес. В Днепровском, Дарницком, Деснянском, Святошинском районах. Также здесь за 5-6 тыс. грн/мес. можно арендовать квартиру в лучшем состоянии и с более удачным местоположением", – сказано в материале.

При этом, за 8-10 тыс. гривен/месяц арендаторам были доступны 1-2-комнатные квартиры с хорошим ремонтом и техникой в районах, приближенных к центру или в центре.

В частности, элитные квартиры в центре (бульвар Леси Украинки, улицы Антоновича, Пушкинская) сдавались за 20-25 тыс. гривен/мес.: 1-3-комнатные квартиры с хорошим ремонтом.

"Эксперты отмечают, что для того, чтобы цены на аренду вернулись к показателям начала 2020 года нужно время. Например, в январе стоимость самой дешевой квартиры в Деснянском районе составляла выше 9 тыс. гривен/месяц. По мнению аналитиков, спрос также будет расти в зависимости от того, что будет с экономикой страны", – подчеркнуто в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, летнее затишье на рынке аренды жилья в Киеве продлится еще несколько недель. А вот вырастут ли цены осенью, зависит от того, приедут в столицу студенты или в Украине введут дистанционное обучение.