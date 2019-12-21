Новые тарифы на отопление: сколько заплатят украинцы и кого ждет неожиданный "сюрприз"

В Украине стартовал отопительный сезон, а вместе с ним – заоблачные суммы в коммунальных платежках. Однако, некоторых украинцев ждал сюрприз. К примеру, в ноябре тариф на отопление снизился в среднем на 35%. Что стало причиной, и как будем платить дальше – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

В ноябре киевляне получили платежки с меньшими сумами за отопление.

Нормативный тариф на отопление для домов без счетчиков снизился на 26%.

Для домов, где установлены счетчики, на 44%.

Причиной стала слишком высокая температура воздуха в ноябре.

Почему тариф оказался ниже

На самом деле, все довольно просто. Сначала разберемся, как жителям столицы начисляют плату за отопление.

Все зависит от наличия, отсутствия или технического состояния домового счетчика тепла. Так, если у вас установлен счетчик, вы платите по факту потребления. Техническое состояние прибора также влияет окончательную цифру в платежках, ведь если счетчик сломан, он может насчитать некорректный объем потребления.

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В случае отсутствия счетчика, жители дома будут платить согласно нормативному тарифу, который на данный момент составляет 38,50 гривен за 1 квадратный метр.

Однако этот тариф подлежит корректировкам с учетом температурного коэффициента, который для каждой области является разным. Таким образом, чем теплее за окном, тем меньше мы потребляем Гкал, соответственно, меньше суммы в коммунальных платежах. И наоборот.

Что насчитали

По данным КП "Киевтеплоэнерго" в ноябре 2019 года тариф для домов, которые не оборудованы приборами учета, составил 28,44 грн за 1 квадратный метр, что на 26% меньше, чем базовый тариф. Напомним, он составляет 38,50 грн.

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Как объяснила в комментарии в комментарии OBOZREVATEL советник заместителя главы КГГА Юлия Грамотна, на сегодня в Киеве остается 11% домов, которые не оборудованы тепловыми приборами.

"Бывает, что его технически нельзя установить, или же его там никогда не было, и требуется его установка. В таких случаях действительно действует формула, утвержденная Кабмином. Она учитывает количество отопительных дней, температурный коэффициент или отклонение от температурного коэффициента, отапливаемую площадь и тариф. Согласно этому высчитывается стоимость отопления для домов, где нет счетчиков", – говорит энергоэксперт.

При этом Грамотна подчеркивает, что это не означает снижения тарифа, он есть утвержденным, это снижение стоимости при температурных изменениях погоды.

"Ноябрь был аномально теплым, соответственно компания фиксирует отклонения от температурного коэффициента. В результате этого начисления и по формуле, и по счетчику меньше", – отметила советник замглавы КГГА.

Дома, которые оборудованы счетчиками, платят по тарифу 1654,41 за 1 Гкал. Он рассчитывается по фактическому объему тепловой энергии, потребленной домом и зафиксированного прибором учета теплоэнергии.

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По итогам ноября средневзвешенный тариф для домов, оборудованных приборами учета, в Киеве составлял 21,59 грн за 1 кв. м, то есть на 44% меньше базового.

Но и здесь есть свои особенности. Как говорит Грамотна, все начисления зависят от энергоэффективности самого дома.

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"Стоимость отопления в домах со счетчиками будет колебаться от условий их энергоэффективности. Мы собрали средний тариф с учетом всех домов, но каждый дом потребляет разное количество тепла. Дома, которые провели все необходимые мероприятия по утеплению могут платить по 9-10 грн за отопительный м. кв. А есть неутепленные дома, требующие ремонта, где неправильно работает система, сами жители, например, утепляют пол за счет подачи тепла, соответственно там платят по 30 грн за м. кв, даже при достаточно теплой погоде", – объяснила энергоэксперт.

Но в любом случае, в большинстве киевляне платят меньше в теплую погоду, а с учетом того, что погода в декабре бьет все температурные рекорды, вполне вероятно, что и за этот месяц мы заплатим за отопление меньше обычного.

Тарифы на отопление не изменятся

Не следует путать корректировку нормативного тарифа по тепловому коэффициенту и тариф на отопление, который сейчас в Киеве составляет 1654,41 за 1 Гкал.

Более того, как сообщил представитель "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, изменить его не смогут до мая следующего года.

"Ничего не изменится. Тариф на тепло (нынешний) будет действовать до мая 2020 года. Он должен оставаться неизменным: газ подешевеет – тариф не изменится, газ подорожает – тариф не изменится", – сказал Лопатин.

Он пояснил, что сегодня есть определенная законодательная несогласованность, которая не позволяет исполнителям услуги предусмотреть возможность пересмотра тарифа оперативно, принимая во внимание изменение стоимости природного газа.

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В чем суть законодательной коллизии, нам объяснила Грамотна: "Неразбериха заключается в том, что до сейчас у нас действовали одни услуги, а теперь уже вступает в силу новая классификация жилищно-коммунальных услуг, то есть, наименование услуг. Было "централизованное отопление и горячее водоснабжение", а будет "услуга по поставке тепловой энергии и снабжения горячей водой", – говорит она.

"Наименование услуг разное, а тарифы утверждены еще для старой классификации услуг. И сейчас несколько замороженный период получается, потому что непонятно на какую услугу менять тариф. На существующую уже не могут, потому что у силу вступают новые услуги. А пока они не вступили в силу и не изменилась цена на газ, тоже нельзя установить", – отметила Грамотна.

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