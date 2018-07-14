В Киеве резко подорожало метро: сколько заплатим и куда потратят деньги

В Киеве проезд в метро с 14 июля подорожал с 5 до 8 грн. Местная власть поясняет: предприятие работает в убыток и избежать подорожание не удастся. Последний раз тарифы пересматривали еще в 2015-м – тогда их подняли всего на 1 грн. На этот раз "малой кровью" обойтись не удалось. Чиновники приняли решение в один день поднять цены практически до уровня экономически обоснованных.

OBOREVATEL разобрался, на что потратят собранные деньги и сколько будет стоить подземка.

Дорожает не только метрополитен

Экономически обоснованная стоимость проезда, подсчитали в КГГА, в трамваях и троллейбусах -8,6 грн, в метро – 8,27 грн. С 14 июля весь городской транспорт будет стоить 8 грн. Даже после такого подорожания цены все еще не будут соответствовать реальному уровню. Причин для роста цен несколько. С момента последнего пересмотра тарифа значительно выросли зарплаты сотрудников, в 1,5 раза подорожало топливо, в 5,4 раза – электроэнергия.

В результате столичная подземка влезла в долги, не смогла расплачиваться за поставки оборудования и буквально оказалась на грани разорения. Грядущее повышение тарифов, уверены власти, позволит исправить ситуацию. И метро, и другой коммунальный транспорт подорожает сразу до 8 грн. Следом свои цены "подтянут" и маршрутчики.

Как заявил на заседании Киевсовета мэр Виталий Кличко, собранные деньги пойдут на: развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат.

Стоит отметить, что несмотря на сложное экономическое положение, список киевлян, которые имеют право на бесплатный проезд, не меняют. И помимо ветеранов, пенсионеров и инвалидов, право бесплатно пользоваться метрополитеном имеют все столичные школьники. Даже если родители ученика могут позволить себе оплачивать проезд в транспорте, Киевсовет освободил их от такой обязанности. К слову, в Украине уже в следующем году могут запустить монетизацию льгот на проезд. В таком случае украинцам будут выдавать деньги на руки из расчета 30 поездов месяц, а они смогут тратить их на свое усмотрение. В таком случае перевозчик получит реальные деньги.

К слову, всего в Киеве бесплатно пользоваться метро имеют право 24 льготных категории, в том числе безработные киевляне, которые присматривают за 80-летним родственником и те, кто не заработал на пенсию.

Как сэкономить

В КГГА успокаивают: для тех, кто пользуется проездными карточками, проезд подорожает не так значительно. Месячными проездными, будут платить за поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченной.

В то же время срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев.

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Жетоны в метро заменят с синих на зеленые, которые уже были в обороте до подорожания проезда. Те, у кого накопилось много жетонов, могут без доплаты поменять их на новые. Но только до конца этого месяца. Один жетон можно обменять в любой кассе, а от двух и больше – в сервисных центрах (они находятся на станциях "Майдан", "Дорогожиче", "Политехничный институт", "Дарница").

Также удалось сэкономить тем, кто успел до 14 июля приобрести месячный проездной или пополнить бесконтактную карту на максимальное количество поездок. Последние остаются действительными и после июля.

"У нас не хватает около 500 автобусов, 400 троллейбусов и 300 трамваев. чтобы закупить их нужно около 25 млрд грн. Пока что таких денег нет. Повышение тарифов на проезд поможет обновить часть подвижного состава, устарел и находится в аварийном состоянии", - цитирует пресс-служба секретаря Киевсовета Владимир Прокопив.