В Киеве реальные зарплаты в 10 раз превышают официальные – исследование

Реальные зарплаты в Киеве значительно превышают официальные, местами более чем в 10 раз.

При этом официально в Киеве получают самую большую в Украине ежемесячную среднюю зарплату – 17,2 тыс. грн. Об этом сообщает НВ.

Однако реальная зарплата превышает среднюю официальную у топ-менеджеров – в 10-14 раз, финансовых директоров – в 7-9 раз, юристов – в 1,5-3 раза, менеджеров по продажам – в 1,2−2 раза.

Самый высокий разрыв с официальными данными по всем исследованным категориям наемных сотрудников – в IT-индустрии.

При этом реальные зарплаты в Украине близки к российским и лишь в 1,5 раза меньше польских.

В то же время в официальных данных Украина по уровню зарплат уступает Польше в четыре раза

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина достигла нового исторического максимума по размеру среднемесячной долларовой заработной платы – 428 долларов.