Обвешивают и врут в глаза: журналисты разоблачили наглый обман на рынке Киева

В Киеве разоблачили тотальный обман покупателей на популярных продуктовых рынках. Продавцы постоянно обвешивают клиентов и таким образом присваивают разницу себе в карман.

Об этом сказано в расследовании программы "Гроші". "Агент" программы притворился бабушкой, чтобы раскрыть обман на столичных рынках.

Специально приглашенный актер Вадим перевоплотился в пенсионерку, чтобы провести ревизию на рынке. Ему наложили грим и переодели, чтобы сформировать образ. После этого он отправился на один из столичных рынков и нарочно вел себя неадекватно, пытаясь запутать продавцов.

Впрочем, первый продавец, которого на рынке удалось проверить, не обманул "бабушку"-покупателя. При этом киевлянка Анна пожаловалась, что ее обвешивают постоянно.

"Прихожу и говорю, мол, а сейчас снова взвесь и пересчитай, а та: "Иди отсюда", — передает она разговор с одним из продавцов на рынке.

Анна и подсказала "бабушке", где находятся нечестные торговцы. Нелегальная палатка с продуктами - возле дороги. Таких нужно остерегаться больше всего, отмечают журналисты.

"Покупаем грибы на 20 грн. Масса — 550 граммов. Анна сразу идет проверять на "честных" весах — 480 граммов. На точке с палаткой не добавили почти 100 г. Представьте, сколько продавец с палатки может заработать за день", — сказано в сюжете.

Затем к этой же продавщице подошла "бабушка" и приобрела 2 кг яблок. Позже на проверенных весах оказалось, что ее обвесили минимум на 260 граммов. После этого "бабушка" подошла к продавщице и на контрольных весах показала, что ее обвесили.

Судя по реакции продавщицы, она не ожидала такого исхода. Тем не менее женщина и не стала скрывать свой обман, а устроила скандал.

Как удалось выяснить журналистам, продавщица с помощью пищевой пленки и манипуляций с продуктами может ненадолго "сломать" весы, что может не заметить невнимательный покупатель.

Журналисты узнали, что если заклеить весы пищевой пленкой и немного протянуть по ним пакет с продуктами, то счетчик веса будет сбоить некоторое время — сначала покажет больший вес, чем есть на самом деле.

Контролирующие органы в Украине должны проводить проверку таких весов, после чего продавец получает специальный знак, который свидетельствует об успешном завершении контроля. Покупатель в случае чего может затребовать у продавца такой знак.

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