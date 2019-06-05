В Киеве разоблачили хитрый обман в крупном супермаркете: появилось видео

В одном из крупных киевских гипермаркетов "Ашан" продается черный рис, который на деле оказался подделкой.

Как сообщают "Комментарии. Киев" с ссылкой на видео "МаркерУА", один из покупателей провел эксперимент, и записал его на видео. Результаты проверки оказались неутешительными.

Автор ролика купил продукцию компании "World rice". Судя по чеку, покупка была совершена 18 апреля. Уже в квартире, когда он начал варить крупу, то и обнаружил обман. Во время приготовление дорогой и "безглютеновый" рис оказался обычным белым.

Уже на этапе промывки краска начала сползать, вода приобрела черный цвет, а крупа заметно побелела. Автор видео отмечает, что такого обычно не происходит, если покупаешь настоящий темный рис.

После варки ситуация ухудшилась, иногда проявлялись явно белые крупицы. На видеоролике четко видно, что продукт явно поддельный. "Еще немножко поварить, пару раз промыть – и будет обычный белый рис" – утверждает покупатель.

Такой товар стоит в несколько раз дороже своего соседа по полкам. Черный рис продается за 103,35 гривны за 500 грамм, а красный аналог стоит 78,22 гривны. В то время как обычное белое зерно, из которого делается этот "элитный продукт", продается от 17 до 37 гривен за килограмм.

При этом представители ТМ "World rice" компания "Бест Альтернатива" заверяет, что их продукт – качественный и безопасный. Однако, по мнению автора ролика, данный эксперимент довольно успешно поставил под сомнение оба этих заявления.

"Надеюсь, что производитель понесет ответственность за свои мошеннические действия, потребслужба наложит на него штраф, и мы с вами будем питаться качественными продуктами" - заключил автор ролика.

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