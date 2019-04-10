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В Киеве пустили с молотка офис российского банка: все подробности

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В Киеве продали общественно-офисный центр, который принадлежал украинской "дочке" российского ВТБ банка.

Как говорится в данных на странице лота в системе Prozorro.Продажи, аукцион провел Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Площадь центра — 28,19 тыс. кв. м, расположен он по адресу: Киев, бул. Вацлава Гавела, 6, корп. 3.

бул. Вацлава Гавела, 6

бул. Вацлава Гавела, 6

BN.ua

Самую высокую цену за недвижимость на аукционе предложила компания "Житомирский мебельный комбинат" — 351 млн грн.

В Киеве пустили с молотка офис российского банка: все подробности

По данным "Prozorro.Продажи", ожидается протокол по результатам аукциона. Конечным бенефициаром ЗАО "Житомирский мебельный комбинат" является Вадим Григорьев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября НБУ отнес украинскую "дочку" ВТБ Банка к категории неплатежеспособных. 97% вкладчиков финучреждения (около 60 тысяч человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную фондом сумму в 200 тысяч гривен.

28 ноября Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру вывода с рынка украинской "дочки" российского ВТБ Банка.

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Место
УкраинаКиев
Теги
банкУкраинаProZorro
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Вот это перемога в шароварном колхозе! Когда ГТС на металлолом продавать начнете!?))) Слава Северному потоку2! Потоку-слава!)))
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