В Киеве пустили с молотка офис российского банка: все подробности

В Киеве продали общественно-офисный центр, который принадлежал украинской "дочке" российского ВТБ банка.

Как говорится в данных на странице лота в системе Prozorro.Продажи, аукцион провел Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Площадь центра — 28,19 тыс. кв. м, расположен он по адресу: Киев, бул. Вацлава Гавела, 6, корп. 3.

бул. Вацлава Гавела, 6 BN.ua

Самую высокую цену за недвижимость на аукционе предложила компания "Житомирский мебельный комбинат" — 351 млн грн.

По данным "Prozorro.Продажи", ожидается протокол по результатам аукциона. Конечным бенефициаром ЗАО "Житомирский мебельный комбинат" является Вадим Григорьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября НБУ отнес украинскую "дочку" ВТБ Банка к категории неплатежеспособных. 97% вкладчиков финучреждения (около 60 тысяч человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную фондом сумму в 200 тысяч гривен.

28 ноября Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру вывода с рынка украинской "дочки" российского ВТБ Банка.

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