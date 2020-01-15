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15 января • обновлено в 21:31
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В Киеве провалиться в кипяток можно почти в каждом районе: карта опасных мест

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В Киеве завершили ремонт трубопровода после аварии возле ТРЦ Ocean Plaza. Пострадавшим обещают компенсировать потери и расходы на лечение. Но в столице новый прорыв теплотруб. На этот раз обошлось без жертв. Теоретически угодить в яму или кипяток можно практически по всему Киеву, ведь более 80% трубопроводов в состоянии изношенности, то есть срок эксплуатации их давно прошел.

О самых опасных местах Киева, компенсациях пострадавшим и сколько времени понадобится заменить гнилые трубы в столице, – подробнее в материале OBOZREVATEL.

Вопрос о компенсациях решат индивидуально

В Киеве утром 15 января сотрудники КП "Киевтеплоэнерго" завершили ликвидацию повреждения магистрального трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza, из-за прорыва которого случилось подтопление первого и подвального этажей здания, а в кипятке обварилось 11 человек. Там заменили весь участок поврежденного трубопровода на проезжей части длиной 23 метров. Теперь предстоит поменять асфальт на проезжей части.

Тепловики говорят, что ЧП произошло из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1000 мм была проложен в 1987 году.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Facebook/Киевтеплоэнерго

Пока не решен вопрос, кто будет проводить выплаты получившим ожоги из-за кипятка и владельцам пострадавших машин, которые находились в подземном паркинге ТРЦ. В "Киевтеплоэнерго" OBOZREVATEL уверили, что будет создана специальная комиссия, которая рассмотрит вопросы компенсаций в индивидуальном порядке. Кроме того, компания пообещала сделать перерасчет платы за тепло для 3 тысяч домов, которые обслуживает данный трубопровод.

Где еще могут случиться прорывы

На следующий день после аварии возле Оушен-Плаза в Киеве на Шулявке, на улице Нижнеключевой, произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети. В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу. Слава Богу, никто не пострадал. Но аварии могут повториться практически в каждом районе.OBOZREVATEL узнал о самых опасных местах.

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За последние полтора-два года Киев просто погряз в авариях. Так, в ноябре в самом центре города, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало теплосеть, из-за чего посреди дороги образовалось две ямы. Асфальт просто ушел из-под колес двух машин, одна из которых выехала самостоятельно, а другая на скорости провалилась. Водитель обжег себе ноги. За год до этого на том же месте по улицам текли реки кипятка, а центр Киева был парализован в пробках.

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Прорывы происходили на Крещатике, в ТРЦ "Метроград", на бульваре Леси Украинки возле ТРЦ "Глобус" и "Парус". Фонтаны кипятка возникали на Шулявке, на ул. Борщаговской. Кроме того, потенциально прорывы могут произойти в нескольких микрорайонах, где размещаются старые трубы.

"Большинство тепловых сетей отработали свой ресурс и требуют полной замены (капитального ремонта). Наиболее изношенные сети в микрорайонах Виноградарь, Галаганы, Южная и Никольская Борщаговка, Подол, Нивки, Куреневка, Оболонь, Отрадный и Чоколовка", - рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе "Киевтеплоэнерго".

Микрорайоны из группы риска

Микрорайоны из группы риска

Графика OBOZREVATEL

Протяженность труб, которые находятся на балансе предприятия 2700 км, 80% из них со сроком эксплуатации более 25 лет и требуют замены. На состояние коммуникаций, влияет не только их возраст, но и близость электрокабелей, сливной канализации, контактной линии троллейбуса, а также уровень грунтовых вод. То есть в зону риска попадают магистральные трассы, где ходит троллейбус и расположены кабеля. А высокий уровень грунтовых вод, по данным Управления ЧС КГГА, - в таких микрорайонах, как ДВРЗ, Жуляны, Красный хутор, Осокорки, Позняки.

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"Чтобы уменьшить аварийность и повысить надежность теплоснабжения, необходимо ежегодно осуществлять перекладку не менее 170 км теплосетей. В 2019 году впервые за последние 10 лет было осуществлено перекладку 130 км сетей", – говорят в "Киевтеплоэнерго".

Коммуналку могут повысить

Для того, чтобы поменять ржавые и гнилые трубы, понадобится 10 лет и 5-10% из годового бюджета Киева (в 2020 году – около 60 млрд грн - Ред.). Так считает глава комиссии Киеврады по вопросам ЖКХ и экс-глава КГГА Владимир Бондаренко.

"Не все трубы нуждаются в замене через 25 лет. За границей используют и по 80 лет трубы, которые качественно другие. Киев застраивался по-разному, использовались разные материалы. Но даже в нынешних новостройках используют, мы ловили некоторые компании на этом, несовременные материалы и морально устаревшие трубы, которые быстро ржавеют. Нет керамики, меди. Традиционным материалом для труб горячей воды и отопления в Киеве была сталь, которая коррозирует. Но если она в так называемом "кожухе" из пластика, то она могли эксплуатироваться 80 лет. Поэтому нужна не просто замена труб, а на качественно новые", – говорит Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Департаменте здравоохранения Киева рассказали, что в больницах находилось 5 пострадавших, которых ошпарило кипятком из-за прорыва трубы в Ocean Plaza.

  • Из-за аварии теплосети в Голосеевском районе Киева, в результате которой кипятком затопило торговый центр Ocean Plaza, в полиции начали уголовное производство.

  • Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть здесь.

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Автор
Ирина Касьянова Ирина Касьянова
Тема
Потоп в Ocean Plaza
Теги
обварился кипятком ТРЦ Гулливер ТРЦ авария потоп
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
и это на улице +,а если бы -20?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Внаукраине Потриот, xoxлы бы горячую воду ведрами в хаты таскали, чтобы согреться и подмыться)))
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