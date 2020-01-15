В Киеве провалиться в кипяток можно почти в каждом районе: карта опасных мест

В Киеве завершили ремонт трубопровода после аварии возле ТРЦ Ocean Plaza. Пострадавшим обещают компенсировать потери и расходы на лечение. Но в столице новый прорыв теплотруб. На этот раз обошлось без жертв. Теоретически угодить в яму или кипяток можно практически по всему Киеву, ведь более 80% трубопроводов в состоянии изношенности, то есть срок эксплуатации их давно прошел.

О самых опасных местах Киева, компенсациях пострадавшим и сколько времени понадобится заменить гнилые трубы в столице, – подробнее в материале OBOZREVATEL.

Вопрос о компенсациях решат индивидуально

В Киеве утром 15 января сотрудники КП "Киевтеплоэнерго" завершили ликвидацию повреждения магистрального трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza, из-за прорыва которого случилось подтопление первого и подвального этажей здания, а в кипятке обварилось 11 человек. Там заменили весь участок поврежденного трубопровода на проезжей части длиной 23 метров. Теперь предстоит поменять асфальт на проезжей части.

Тепловики говорят, что ЧП произошло из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1000 мм была проложен в 1987 году.

Скриншот комментариев Facebook/Киевтеплоэнерго

Пока не решен вопрос, кто будет проводить выплаты получившим ожоги из-за кипятка и владельцам пострадавших машин, которые находились в подземном паркинге ТРЦ. В "Киевтеплоэнерго" OBOZREVATEL уверили, что будет создана специальная комиссия, которая рассмотрит вопросы компенсаций в индивидуальном порядке. Кроме того, компания пообещала сделать перерасчет платы за тепло для 3 тысяч домов, которые обслуживает данный трубопровод.

Где еще могут случиться прорывы

На следующий день после аварии возле Оушен-Плаза в Киеве на Шулявке, на улице Нижнеключевой, произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети. В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу. Слава Богу, никто не пострадал. Но аварии могут повториться практически в каждом районе.OBOZREVATEL узнал о самых опасных местах.

За последние полтора-два года Киев просто погряз в авариях. Так, в ноябре в самом центре города, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало теплосеть, из-за чего посреди дороги образовалось две ямы. Асфальт просто ушел из-под колес двух машин, одна из которых выехала самостоятельно, а другая на скорости провалилась. Водитель обжег себе ноги. За год до этого на том же месте по улицам текли реки кипятка, а центр Киева был парализован в пробках.

Прорывы происходили на Крещатике, в ТРЦ "Метроград", на бульваре Леси Украинки возле ТРЦ "Глобус" и "Парус". Фонтаны кипятка возникали на Шулявке, на ул. Борщаговской. Кроме того, потенциально прорывы могут произойти в нескольких микрорайонах, где размещаются старые трубы.

"Большинство тепловых сетей отработали свой ресурс и требуют полной замены (капитального ремонта). Наиболее изношенные сети в микрорайонах Виноградарь, Галаганы, Южная и Никольская Борщаговка, Подол, Нивки, Куреневка, Оболонь, Отрадный и Чоколовка", - рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе "Киевтеплоэнерго".

Микрорайоны из группы риска Графика OBOZREVATEL

Протяженность труб, которые находятся на балансе предприятия 2700 км, 80% из них со сроком эксплуатации более 25 лет и требуют замены. На состояние коммуникаций, влияет не только их возраст, но и близость электрокабелей, сливной канализации, контактной линии троллейбуса, а также уровень грунтовых вод. То есть в зону риска попадают магистральные трассы, где ходит троллейбус и расположены кабеля. А высокий уровень грунтовых вод, по данным Управления ЧС КГГА, - в таких микрорайонах, как ДВРЗ, Жуляны, Красный хутор, Осокорки, Позняки.

"Чтобы уменьшить аварийность и повысить надежность теплоснабжения, необходимо ежегодно осуществлять перекладку не менее 170 км теплосетей. В 2019 году впервые за последние 10 лет было осуществлено перекладку 130 км сетей", – говорят в "Киевтеплоэнерго".

Коммуналку могут повысить

Для того, чтобы поменять ржавые и гнилые трубы, понадобится 10 лет и 5-10% из годового бюджета Киева (в 2020 году – около 60 млрд грн - Ред.). Так считает глава комиссии Киеврады по вопросам ЖКХ и экс-глава КГГА Владимир Бондаренко.

"Не все трубы нуждаются в замене через 25 лет. За границей используют и по 80 лет трубы, которые качественно другие. Киев застраивался по-разному, использовались разные материалы. Но даже в нынешних новостройках используют, мы ловили некоторые компании на этом, несовременные материалы и морально устаревшие трубы, которые быстро ржавеют. Нет керамики, меди. Традиционным материалом для труб горячей воды и отопления в Киеве была сталь, которая коррозирует. Но если она в так называемом "кожухе" из пластика, то она могли эксплуатироваться 80 лет. Поэтому нужна не просто замена труб, а на качественно новые", – говорит Бондаренко.

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В Департаменте здравоохранения Киева рассказали, что в больницах находилось 5 пострадавших, которых ошпарило кипятком из-за прорыва трубы в Ocean Plaza.

Из-за аварии теплосети в Голосеевском районе Киева, в результате которой кипятком затопило торговый центр Ocean Plaza, в полиции начали уголовное производство.

Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть здесь.

Заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев заявил, что прорыв теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza случился из-за гидравлического испытания. По его словам, аварийной тепломагистраль не была.

По состоянию на утро 14 января вода пошла самотеком из помещений ТРЦ Ocean Plaza, которые были затоплены.

Власти Киева намерены компенсировать убытки водителям, чьи автомобили были повреждены из-за прорыва теплосети 13 января.

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