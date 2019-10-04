В Киеве подорожало жилье: названы лучшие способы сэкономить на аренде

В Киеве аренда недвижимости бюджетного сегмента с прошлой осени выросла на 15%.

Однокомнатную квартиру на окраине города уже сдают не дешевле, чем за 6 тыс. гривен в месяц без учета оплаты коммуналки, сообщает "Сегодня".

Подорожание аренды эксперты объясняют стабильным спросом и ростом доходов украинцев.

В связи с этим эксперты рекомендуют следующие способы сэкономить на жилье:

Аренда квартиры в период низкого спроса – это конец зимы или весна.

Аренда жилья за пределами города. Снять квартиру в города-спутниках можно примерно на 20% дешевле.

Кооперация. Трехкомнатные квартиры стоят почти так же, как двухкомнатные. Если арендовать такую ​​совместно с другими съемщиками, получится заметно дешевле.

Экономия на коммунальных услугах. Если жилье оснащено бойлером, двухтарифными счетчиками электроэнергии и регуляторами отопления, можно ежемесячно экономить минимум тысячу гривен.

В Киеве аренда недвижимости бюджетного сегмента с прошлой осени выросла на 15%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большинство покупателей жилья предпочитают новостройки. Кроме того, в последнее время все более популярной становится концепция жилых комплексов "город в городе".

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