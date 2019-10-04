В Киеве подорожало жилье: названы лучшие способы сэкономить на аренде

В Киеве аренда недвижимости бюджетного сегмента с прошлой осени выросла на 15%.
Однокомнатную квартиру на окраине города уже сдают не дешевле, чем за 6 тыс. гривен в месяц без учета оплаты коммуналки, сообщает "Сегодня".
Подорожание аренды эксперты объясняют стабильным спросом и ростом доходов украинцев.
В связи с этим эксперты рекомендуют следующие способы сэкономить на жилье:
Аренда квартиры в период низкого спроса – это конец зимы или весна.
Аренда жилья за пределами города. Снять квартиру в города-спутниках можно примерно на 20% дешевле.
Кооперация. Трехкомнатные квартиры стоят почти так же, как двухкомнатные. Если арендовать такую совместно с другими съемщиками, получится заметно дешевле.
Экономия на коммунальных услугах. Если жилье оснащено бойлером, двухтарифными счетчиками электроэнергии и регуляторами отопления, можно ежемесячно экономить минимум тысячу гривен.
В Киеве аренда недвижимости бюджетного сегмента с прошлой осени выросла на 15%
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большинство покупателей жилья предпочитают новостройки. Кроме того, в последнее время все более популярной становится концепция жилых комплексов "город в городе".
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