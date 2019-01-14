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В Киеве передумали повышать квартплату: что произошло

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В Киеве коммунальные компании, осуществляющие оказание услуг по содержанию домов и придомовых территорий, не будут повышать стоимость своих услуг.

В частности, на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было отменено постановление о повышении цены на электроэнергию, потребляемую на технические цели в многоквартирных домах и садовых обществах, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Цена на электроэнергию является одним из определяющих факторов при формировании стоимости услуг на содержание домов и придомовых территорий. Ведь в перечень услуг, которые сегодня предоставляют коммунальные управляющие компании, входит электрификация лифтов, освещение коридоров в домах, работа насосного оборудования", – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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По его словам, решение об отмене повышенной цены на электроэнергию дает возможность коммунальным предприятиям удержать стоимость своих услуг и не повышать их.

Заместитель председателя КГГА отметил, что нынешняя цена услуг по содержанию домов и придомовых территорий существенно ниже по сравнению с большинством цен коммерческих предприятий.

"Сегодня коммунальные компании не являются монополистами на рынке, около 40% жилья обслуживают коммерческие компании. Более того, люди имеют выбор – приняв решение на уровне всего дома, жители могут выбрать любое предприятие для обслуживания, выбрать только тот перечень услуг, который они считают необходимым", – резюмировал Пантелеев.

В Киеве передумали повышать квартплату: что произошло

Слово и Дело

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

В НКРЭКУ заявили, что обращаться к поставщикам и распределительным компаниям не стоит, они сами должны прислать новые документы, указав идентификационный код.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
УкраинаКиев
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CARGO 100
CARGO 100
В Киеве передумали повышать не квартплату, а плату за оказание услуг по содержанию домов и придомовых территорий. Так правильней ...
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