В Киеве пенсионеры наплевали на карантин и "осадили" Ощадбанк и "Укрпочту"

В Киеве в отделениях Ощадбанка и "Укрпочты" несмотря на карантин выстраиваются очереди из пенсионеров. При этом нарушаются правила безопасности: не соблюдаются дистанции, а некоторые даже стоят в очереди без масок.

Об этом сообщается в телеграмм-канале "Политика Страны" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Народу много. Дистанции не придерживаются. В очереди у входа в банк стоит 15 человек в основном пенсионеры, которые пришли оплатить коммунальные услуги, или получить пенсию, или доплату к пенсии в размере 1000 грн. На улице люди стоят не придерживаясь дистанции, а в помещении банка перед банкоматами в комнате 4×3 постоянно находится 7-8 человек", – сказано в сообщении.

Очередь в банк Скриншот

Отмечается также, что неработающий терминал в отделении банка привел к скоплению пенсионеров, которые ждут пока он вновь заработает.

"По телевизору говорят, чтобы мы оплачивали коммунальные через смартфон, а где мне взять 4.500 грн, чтобы купить тот смартфон. Приходится стоять здесь и ждать" – возмутился пенсионер Александр.

Похожая ситуация наблюдается и возле отделений "Укрпочты".

"В 15-ти метрах от Ощадбанка расположено отделение №134 "Укрпочты". Здесь такая же ситуация как и в Ощадбанке. В очереди примерно 20 человек, дистанцию не соблюдают, но все в защитных масках. Люди спорят из-за места в очереди. Здесь получают пенсию те, у кого нет карты Ощадбанка. Люди рассказывают, что занимают очередь с 07:00 и это при том, что отделение открывается в 09:00", – сказано в сообщении.

Пенсионер Александр говорит, что пенсию ему приносит домой почтальон с почты, а вот в этом месяце не принесли, и он пришёл узнать, что случилось: "Стою здесь из 07:00, я пережил четыре инфаркта, а мне приходится здесь стоять по несколько часов, это возмущает".

При этом в самом помещении отделения скопления людей нет – зал большой, но одновременно там может находиться только три человека. Периодически идёт дождь, из-за этого люди скапливаются на крыльце отделения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля в Киеве пенсионеры, несмотря на карантин и рекомендации оставаться дома, "штурмовали" банки и почту.