В Киеве определился надежный застройщик: как спасли инвесторов "Укрбуда"

Предправления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир сообщил на своей странице в Facebook, что компания приняла решение достроить дома "Укрбуда". Это уникальная ситуация на строительном рынке, когда конкурент фактически вытягивает "тонущего".

Что это значит? 13 тысяч собственников квартир не лишатся своего жилья. Строительство остановилось из-за проблем бывшего президента, скандального Максима Микитася. Он фактически довел "Укрбуд" до момента остановки. Кушнир, согласившись достроить дома и передать их инвесторам, спас рынок.

http://hronika.info/

Если бы без жилья остались 13 тысяч человек, это стало бы крупнейшей строительной аферой. "Прошу всех запастись терпением! В ближайшее время сделаем пресс-конференцию, где будут озвучены все детали относительно передачи объектов", - сказал Кушнир.

С другой стороны, "Киевгорстрой" остался без крупного конкурента. Сейчас от него будет зависеть львиная доля рынка. Это чуть ли не единственный надежный застройщик, который на 80% принадлежит городу еще и латает дырки, образованные из-за халатности "коллег".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!