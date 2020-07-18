В Киеве прошли обыски из-за хищений на Подольском мосту: ущерб оценили в 80 млн

В Киеве провели обыски по делу о хищениях на строительстве Подольского моста. Сумма ущерба может превышать 80 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. В рамках расследования провели 17 обысков у предполагаемого организатора и исполнителей схемы. Имен фигурантов дела при этом не называют.

По данным следствия, к схеме причастны должностные лица распорядителя бюджетных средств, генеральный подрядчик и еще две компании, которые завысили объемы и стоимость работ при строительстве Подольского моста.

В течение 2019-2020 годов фигуранты заключили соглашения с 6 фирмами на сумму более 4 млрд гривен, средства перечислили, но работы не выполнили. Кроме того, часть денег вывели в тень. Полиция устанавливает круг лиц, причастных к преступлению.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации.

Фигурантам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением. Им грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ход строительства Подольско-Воскресенского показали на видео с дрона.