В Киеве назвали самые дешевые районы для аренды жилья

В Киеве самые дешевые районы для аренды жилья находятся на левом берегу города.

"Для тех, кто ищет наиболее бюджетные варианты, подойдет Деснянский район. Именно здесь можно найти жилье любой квадратуры по самой оптимальной цене", – сообщили аналитики ресурса OLX в комментарии "Сегодня".

В частности, аренда комнаты обойдется здесь около 2,5 тыс. гривен, однокомнатная квартира – 5,5 тыс. гривен, а двухкомнатную можно снять за 7 тыс. гривен. Недалеко ушли и цены на аренду трехкомнатных квартир, которые в Деснянском районе можно найти в пределах 8 тыс. гривен.

Новости Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира

Еще одним доступным вариантом для аренды жилья на левом берегу Киева называют Днепровский район. Комнату здесь можно снять в среднем за 2,7 тыс. гривен. Цены за одно–, и двухкомнатную квартиры варьируются от 6 до 8 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киев занял шестое место в рейтинге городов Европы с самой дорогой арендной платой за недвижимость.