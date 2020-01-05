В Киеве на месте незаконных казино обустроили VIP-караоке и онлайн-игры. Фото

В Украине на месте ранее закрытых незаконных точек игорного бизнеса открывают караоке и онлайн-казино "Simple Games".

Об этом сообщают украинцы в социальных сетях. На примере города Киева сразу в нескольких точках открылись "VIP-караоке". Ранее же там находились точки "Космолота".

В отдельных случаях в помещениях недавно закрытых игорных заведений появляется онлайн-казино "Simple Games". На официальном сайте платформы прямо сказано, что ее главная цель заработать реальные деньги через игровые программы.

Новая игорная точка Facebook Аллан Левитов

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Ранее в Украине на уровне Кабинета министров объявили тотальную борьбу с нелегальным игорным бизнесом.

В ходе проверок в субботу, 21 декабря, изъято 4,5 тысячи единиц игорного оборудования, стоимость которого превышает 51 млн гривен. Именно о таких цифрах рапортуют в Министерстве внутренних дел. Аналогичные рейды проводила и Служба безопасности Украины.

Правоохранители полностью отчитались о закрытии всех незаконных точек. По факту их работы было открыто 250 уголовных производств.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 декабря Кабинет министров принял постановление о начале масштабной борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине.

Министр МВД Арсен Аваков приказал закрыть все игорные заведения Украины до 16:00 пятницы, 20 декабря.

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают залы из-за провального голосования в Верховной Раде за легализацию игорного бизнеса.

Корреспондент ObozTV провел собственное расследование и выяснил, что к вечеру пятницы закрылись далеко не все игорные учреждения Киева.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!