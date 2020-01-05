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5 января • обновлено в 12:55
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В Киеве на месте незаконных казино обустроили VIP-караоке и онлайн-игры. Фото

1.3т
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В Украине на месте ранее закрытых незаконных точек игорного бизнеса открывают караоке и онлайн-казино "Simple Games".

Об этом сообщают украинцы в социальных сетях. На примере города Киева сразу в нескольких точках открылись "VIP-караоке". Ранее же там находились точки "Космолота".

В отдельных случаях в помещениях недавно закрытых игорных заведений появляется онлайн-казино "Simple Games". На официальном сайте платформы прямо сказано, что ее главная цель заработать реальные деньги через игровые программы.

Новая игорная точка

Новая игорная точка

Facebook Аллан Левитов

В Киеве на месте незаконных казино обустроили VIP-караоке и онлайн-игры. Фото

Киев Оперативный

В Киеве на месте незаконных казино обустроили VIP-караоке и онлайн-игры. Фото

Киев Оперативный

Ранее в Украине на уровне Кабинета министров объявили тотальную борьбу с нелегальным игорным бизнесом.

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В ходе проверок в субботу, 21 декабря, изъято 4,5 тысячи единиц игорного оборудования, стоимость которого превышает 51 млн гривен. Именно о таких цифрах рапортуют в Министерстве внутренних дел. Аналогичные рейды проводила и Служба безопасности Украины.

Правоохранители полностью отчитались о закрытии всех незаконных точек. По факту их работы было открыто 250 уголовных производств.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Легализация казино в Украине
Место
Украина
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Так все прекрасно знали чем закончится "уничтожение нелегального игрального бизнеса". Там и компы те, что изъяли перед НГ стоят. Не сомневаюсь. В бюджете денег нет, концерты теряют популярность, а жить то хочется
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