В Киеве и Львове в разы взлетела цена на жилье на Новый год: где дешевле всего

В Украине дешевле всего снять квартиру на Новый год в Сумах – арендаторы просят 350 грн в сутки. Бюджетные варианты жилья на новогоднюю ночь можно найти в Чернигове и Кропивницком – 400 грн. Во Львове и Киеве цены самые высокие.

Такие данные представили аналитики сайта OLX Недвижимость, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL. Отмечается, что недорогой вариант отпраздновать Новый год в Западной Украине – Ивано-Франковск. Арендная плата за квартиру здесь составляет в среднем 430 грн в сутки.

При этом значительно выше цена на аренду дома. В среднем по Украине это будет стоить 1500 грн.

В сравнении с прошлым годом, в некоторых крупных городах Украины произошли значительные изменения в ценах на посуточную аренду:

во Львове забронировать дом в ноябре 2019-го было в 2,5 раза дешевле, сейчас – в среднем 3000 грн в сутки;

в Днепре стоимость аренды была меньше в 1,5 раза – с 2000 она подросла до 3000 грн;

в Киеве коттеджи подорожали на 11% – 5000 грн в день,

в Одессе на 8% – 2700 грн в день;

в Харькове снять дом в этом году стало наоборот немного дешевле – на 7%, теперь просят в среднем 2800 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, риелтор Андрей Колесник подсчитал, что однокомнатная квартира на левом берегу Киева в новогоднюю ночь будет стоить от 700 грн в сутки. И до 15 тыс. грн – в центре Киева за 80-100 квадратных метров.

Если говорить о доме или коттедже, цены стартуют от 2,5 тысячи до 35 тысяч гривен в сутки в случае бронирования за месяц.