В Киеве "Эпицентр" выкупил участок обанкротившегося супермаркета за 227 млн грн

В Киеве компания "Эпицентр-К" (собственник – Александр Герега) на торгах выкупила участок обанкротившегося "Амстора" по цене в 2 раза выше стартовой – 227 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель "ProZorro.Продажи" Алексей Соболев. Лот изначально выставляли по цене 100 млн грн, но участники в ходе аукциона подняли ее до 227 млн грн.

"Эпицентр" купил участок "Амстора" ProZorro

"Интересная история только что случилась с одним из наших аукционов банкротства. В ожесточенной борьбе между 4-мя участниками, участок в Киеве, который принадлежал "Амстору", выиграл "Эпицентр-К". Стартовая цена была чуть больше 100 млн грн, а конечная – 227 млн грн. Кредитором в данном процессе является государственный Укрэксимбанк, он и получит эти деньги. С чем его и поздравляю", – написал Соболев.

Тендер на этот участок проводился уже второй раз. Впервые его пытались продать за 135 млн грн, но на торги никто не пришел.

Участок "Амстора" продали Facebook Соболєва

"По нашей практике, на аукционы с более низкой стартовой ценой приходят больше участников, а дальше в ходе аукциона они уже повышают ее до рыночного уровня. Поэтому возможно покупателям было бы лучше не ждать снижения цены, а идти на первый аукцион", – отметил руководитель "ProZorro.Продажи".

По его словам, процесс реализации плотно контролировался и конкуренция на аукционе была очень ограничена.

Укрэксимбанк получит 227 млн грн Facebook Соболева

Как сообщал OBOZREVATEL: