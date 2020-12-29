В Киеве "Эпицентр" выкупил участок обанкротившегося супермаркета за 227 млн грн

В Киеве компания "Эпицентр-К" (собственник – Александр Герега) на торгах выкупила участок обанкротившегося "Амстора" по цене в 2 раза выше стартовой – 227 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель "ProZorro.Продажи" Алексей Соболев. Лот изначально выставляли по цене 100 млн грн, но участники в ходе аукциона подняли ее до 227 млн грн.

"Интересная история только что случилась с одним из наших аукционов банкротства. В ожесточенной борьбе между 4-мя участниками, участок в Киеве, который принадлежал "Амстору", выиграл "Эпицентр-К". Стартовая цена была чуть больше 100 млн грн, а конечная – 227 млн грн. Кредитором в данном процессе является государственный Укрэксимбанк, он и получит эти деньги. С чем его и поздравляю", – написал Соболев.

Тендер на этот участок проводился уже второй раз. Впервые его пытались продать за 135 млн грн, но на торги никто не пришел.

"По нашей практике, на аукционы с более низкой стартовой ценой приходят больше участников, а дальше в ходе аукциона они уже повышают ее до рыночного уровня. Поэтому возможно покупателям было бы лучше не ждать снижения цены, а идти на первый аукцион", – отметил руководитель "ProZorro.Продажи".

По его словам, процесс реализации плотно контролировался и конкуренция на аукционе была очень ограничена.

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