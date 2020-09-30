В Керчи закрыли паромную переправу из-за Крымского моста

Керченская паромная переправа окончательно прекратила работу из-за введения в эксплуатацию Крымского моста.

"Кроме того, практически остановил работу Керченский морской порт. Виной всему построенный для военной логистики мост-скрепа", – пишет в Twitter блогер Крымский бандеровец.

По его словам, обещанного оккупантами снижения цен так и не произошло, а работу потеряли тысячи человек.

В частности, паром утратил актуальность после открытия Крымского моста. После запуска его автомобильной части переправа использовалась для отправки ЖД-вагонов.

Однако, когда мост открылся полностью, в этом отпала необходимость.

Керченская паромная переправа прекратила свое существование. Кроме того, практически остановил работу Керченский морской порт. Виной всему построенный для военной логистики мост-скрепа. Обещанного оккупантами снижения цен так и не произошло, а вот работу потеряли тысячи человек pic.twitter.com/bTXC8bpaGc — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 29, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил расширение санкционного списка лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины.

В частности, речь идет об ограничительных мерах в связи со строительством Крымского моста.