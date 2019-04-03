В казне не хватает миллиардов: Минфин отчитался о бюджете Украины

Дефицит государственного бюджета Украины в первом квартале 2019 года составил 25,3 млрд грн.

Такие предварительные данные Госказначейства сообщило Министерство финансов в среду, 3 апреля. Отметим, что утвержденный годовой показатель дефицита бюджета составляет 90 млрд грн.

"Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований. Поступления от приватизации составили 184,0 млн грн (3,0% от росписи)", – сказано в сообщении.

За счет ОВГЗ госбюджет был профинансирован на 87,3 млрд грн (57,3 млрд грн, $1 млрд и 38,7 млн евро), на 29,2 млн евро был привлечен кредит под гарантию Всемирного банка и на $350 млн доразмещены еврооблигации с погашением в 2028 году.

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Минфин указывает, что в первом квартале 2019 доходы госбюджета выросли на 8,7% к аналогичному период 2018 года – до 210,5 млрд грн, составив 95,3% от росписи, в том числе доходы общего фонда – 178,2 млрд грн, или 91,8% от росписи.

Среди причин недовыполнения плана ведомство назвало сокращение производства табака, освобождение с января 2019 года от НДС импорта солнечных батарей, снижение импорта природного газа "Нафтогазом Украины", укрепление гривни, а также переплату на начало февраля по рентной плате за природный газ в сумме 0,6 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, поступления в государственный бюджет Украины в марте 2019 года составили лишь 90% от плана – 85,7 млрд из запланированных 95,3 млрд гривен.

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