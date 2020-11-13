В Казахстане запретили покупку долларов – Bloomberg

В Казахстане Центральный банк начал отклонять или задерживать покупку долларов на валютном рынке. Он стал вмешиваться в валютные сделки и замораживать их на неопределенный период.

Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на пятерых осведомленных источников, такие меры были приняты, чтобы избежать падения национальной валюты – тенге.

Агентство отмечает, что подобные интервенции противоречат принципу режима свободного плавания валюты, который Казахстан установил в 2015 году.

"Тенге имеет политическое значение в Казахстане", - сказала Кейт Маллинсон, аналитик Prism polit Risk Management в Лондоне. "Если ограничения на свободную торговлю в Казахстане будут сняты, это может ускорить падение курса валюты, что приведет к возможным народным волнениям".

Для Казахстана курс тенге является политически значимым вопросом. В стране происходит первая за 20 лет рецессия, которую спровоцировали два введенных в стране карантина.

В марте правительство начало ужесточать условия покупки долларов, включая сокращение вдвое до 50 тыс. долларов суммы, которую местные компании могут покупать в день без подтверждающих документов. Государственным предприятиям также было приказано продавать часть своей экспортной выручки.

"Сохранение торговли тенге под ручным контролем не способствует увеличению спроса на активы в местной валюте, потому что он начинает выходить за рамки своих аналогов", – пояснил руководитель отдела макроисследований и главный экономист по Восточной Европе "ВТБ Капитала" Петр Гришин.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкая лира признана худшей валютой октября из-за сильнейшей инфляции в стране.