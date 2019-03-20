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В Казахстане взлетел доллар из-за отставки Назарбаева

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На фоне ухода президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в отставку произошло падение тенге к американскому доллару.

Как свидетельствуют данные сервиса Investing.com, 19 марта, когда лидер страны объявил о своем уходе, 1 американский доллар стоил 375,7 тенге, однако уже 20 марта он подорожал почти на 3 тенге (вырос до 378,6 тенге).

В Казахстане взлетел доллар из-за отставки Назарбаева

Национальный банк Казахстана ранее отмечал, что он и банки республики второго уровня имеют достаточные объемы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций, а ситуация на рынке стабильная.

Правительство Казахстана совместно с Национальным банком объявили о преемственности проводимой макроэкономической политики и намерении выполнять ранее данные поручения Назарбаева.

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Так, правительство будет проводить устойчивую фискальную политику, уделяя особое внимание предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые товары.

Нацбанк продолжит денежно-кредитную политику, направленную на поддержание низкой инфляции в Казахстане. Более того, банк располагает большим объемом золотовалютных активов и инструментами для предотвращения спекуляций с обменным курсом национальной валюты (тенге).

В 2019 году ожидается рост экономики на 3,8% и более, а инфляция — 4-6%.​

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 19 марта, Нурсултан Назарбаев, возглавляющий республику 30 лет, сложил с себя полномочия президента Казахстана. Позже стало известно, что он возглавит Совет безопасности республики.

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Тема
Курс валют
Персона
Нурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
Теги
долларкурс валют
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