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6 апреля • обновлено в 22:09
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В Кабмине выступили против прерывания карантина в Украине

7.5т
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Кабинет министров примет решение относительно карантина в зависимости от динамики распространения коронавируса в Украине. Однако досрочно останавливать его не планируют.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

Он подчеркнул, что нет смысла заканчивать карантин на несколько недель, а затем снова вводить его. В таком случае не выиграет ни статистика заражения, ни экономика, ведь за несколько недель она не успеет восстановиться.

"Есть позиция правительства в отношении этого, следующие действия будут приниматься после 24 апреля. Все будет зависеть от того, какая будет статистика и какова будет динамика. То есть, здесь важны не абсолютные числа, а изменения. И естественно, что нет смысла входить в несколько волн", – сказал Высоцкий.

Он добавил, что делать выводы можно будет лишь через неделю, когда появится возможность проведения полноценной аналитики по COVID-19 в Украине.

Тарас Высоцкий

Тарас Высоцкий

agroportal.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля усиливаются карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Отныне в общественных местах введен обязательный "масочный режим", а на улицу нельзя выходить без документов.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Golan Sim
Golan Sim
Ужасно, но ФАКТ: вся зараза и все нечистоты приходят к нам в Украину из западных областей, а точнее из галичины, которая стала рассадником грязи и эпидемий. Учитывая присутствие йододефицитного природного фактора в карпатском регионе, уровень заболеваемости там достигает высоких значений.
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