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22 октября • обновлено в 11:30
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В Кабмине сообщили о массовых сокращениях чиновников: кто лишится должностей

1.6т Читать материал на украинском

Государственную аудиторскую службу Украины реформируют и сократят сотрудников.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, которого назначили главой Государственной службы статистики.

"Последние несколько недель мы занимались функциональным аудитом Госаудита. Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено приблизительно до 400", – отметил чиновник.

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Дубилет также озвучил несколько ключевых направлений реформы:

  • Госаудит будет фокусироваться на серьезном мошенничестве. Те работники, которые остаются, должны быть настоящими профессионалами, а не придираться к запятым.

  • Будет убрано дублирование функций Госаудита и Счетной палаты с силовыми органами.

  • Крупные государственные компании будут проходить аудит в частных аудиторских компаниях.

  • Госаудит станет частью Министерство финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Дубилет заявил, что правительство решило отказаться от прямых трансляций заседаний для проведения эффективных рабочих дискуссий.

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Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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