В Кабмине сообщили о массовых сокращениях чиновников: кто лишится должностей

Государственную аудиторскую службу Украины реформируют и сократят сотрудников.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, которого назначили главой Государственной службы статистики.

"Последние несколько недель мы занимались функциональным аудитом Госаудита. Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено приблизительно до 400", – отметил чиновник.

Дубилет также озвучил несколько ключевых направлений реформы:

Госаудит будет фокусироваться на серьезном мошенничестве. Те работники, которые остаются, должны быть настоящими профессионалами, а не придираться к запятым.

Будет убрано дублирование функций Госаудита и Счетной палаты с силовыми органами.

Крупные государственные компании будут проходить аудит в частных аудиторских компаниях.

Госаудит станет частью Министерство финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Дубилет заявил, что правительство решило отказаться от прямых трансляций заседаний для проведения эффективных рабочих дискуссий.

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