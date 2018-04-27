В Кабмине сделали важное заявление по военным пенсионерам

В Украине все 544 тыс. военных пенсионеров получат свои прибавки к выплатам. 27 апреля пройдет последний транш перевода.

Об этом на своей странице в Facebook заявил вице-премьер Павел Розенко. В среднем военным пенсионерам размер выплат повысили на 1460 грн. "Работаем дальше. Это не последнее повышение пенсий в Украине в этом году. Продолжение следует..." - написал Розенко.

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При расчете новых пенсий учитывали оклад, звание и надбавки. Военные в 2018-м получат 50% от надбавки, в 2019-м- 25%, а в 2020-м – еще 25%. При этом бывшим сотрудникам милиции будут пересчитывать пенсии с учетом оклада по состоянию на начало 2016-го. Повышение для них начнется только в следующем году.

Как писал "Обозреватель", по действующей методологии правительству на повышение военных пенсий понадобится около 10 млрд грн. Практически всех украинцев уравняли в пенсионных правах, их пенсии определяются по общей формуле. При этом военным пенсионерам оставили "старые" формулы. Так, если есть 20 лет стажа, военнослужащий на пенсии имеет право на 50% от своей зарплаты, сотрудник полиции – 55%.

За каждый год стажа свыше 20 лет пенсия увеличивается на 3%. При этом пенсия не может быть ниже минимальной и выше 70% от зарплаты.