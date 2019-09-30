Главная Новости
30 сентября • обновлено в 11:17
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Кабмине провели глобальные перестановки: кто получил новые должности

1.3т Читать материал на украинском

Кабинет министров в воскресенье, 29 сентября, провел ряд кадровых назначений.

В частности, официальный сайт правительства свидетельствует, что в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначили:

  • Метелеву Инну Дмитриевну – заместителем министра;

  • Свириденко Юлию Анатольевну – заместителем министра.

Новости
"Нет результата – свободен": Гончарук заявил о начале перезагрузки власти

В Министерство энергетики и защиты окружающей среды:

  • Ставчук Ирину Ивановну – заместителем министра.

В Министерство развития общин и территорий:

  • Чаплинского Юлиана Михайловича – заместителем министра по вопросам европейской интеграции.

Правительство также одобрило ряд увольнений.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности:

  • Бойко Наталья Андреевну – с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

В Фонде государственного имущества:

  • Асташева Евгения Викторовича – с должности заместителя председателя.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности:

  • Немчинова Максима Александровича – с должности государственного секретаря министерства.

В Государственной аудиторской службе Украины:

  • Гаврилову Лидию Владимировну – с должности председателя.

Кабинет министров провел ряд кадровых назначений

Кабинет министров провел ряд кадровых назначений

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал во вторник, 24 сентября, ряд законов, среди них – закон о перезагрузке власти.

Документ предусматривает упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнения с нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирование отдельных проблемных вопросов, обусловленных практическим внедрением закона.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Геращенко - это перезагрузка власти ? После этого - повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, вообще звучит как издёвка ! Вы что забыли сколько скандалов было с этим мордатым ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel