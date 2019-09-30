В Кабмине провели глобальные перестановки: кто получил новые должности

Кабинет министров в воскресенье, 29 сентября, провел ряд кадровых назначений.

В частности, официальный сайт правительства свидетельствует, что в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначили:

Метелеву Инну Дмитриевну – заместителем министра;

Свириденко Юлию Анатольевну – заместителем министра.

В Министерство энергетики и защиты окружающей среды:

Ставчук Ирину Ивановну – заместителем министра.

В Министерство развития общин и территорий:

Чаплинского Юлиана Михайловича – заместителем министра по вопросам европейской интеграции.

Правительство также одобрило ряд увольнений.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности:

Бойко Наталья Андреевну – с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

В Фонде государственного имущества:

Асташева Евгения Викторовича – с должности заместителя председателя.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности:

Немчинова Максима Александровича – с должности государственного секретаря министерства.

В Государственной аудиторской службе Украины:

Гаврилову Лидию Владимировну – с должности председателя.

Кабинет министров провел ряд кадровых назначений

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал во вторник, 24 сентября, ряд законов, среди них – закон о перезагрузке власти.

Документ предусматривает упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнения с нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирование отдельных проблемных вопросов, обусловленных практическим внедрением закона.

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