В Кабмине провели глобальные перестановки: кто получил новые должности

Кабинет министров в воскресенье, 29 сентября, провел ряд кадровых назначений.
В частности, официальный сайт правительства свидетельствует, что в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначили:
Метелеву Инну Дмитриевну – заместителем министра;
Свириденко Юлию Анатольевну – заместителем министра.
В Министерство энергетики и защиты окружающей среды:
Ставчук Ирину Ивановну – заместителем министра.
В Министерство развития общин и территорий:
Чаплинского Юлиана Михайловича – заместителем министра по вопросам европейской интеграции.
Правительство также одобрило ряд увольнений.
В Министерстве энергетики и угольной промышленности:
Бойко Наталья Андреевну – с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.
В Фонде государственного имущества:
Асташева Евгения Викторовича – с должности заместителя председателя.
В Министерстве энергетики и угольной промышленности:
Немчинова Максима Александровича – с должности государственного секретаря министерства.
В Государственной аудиторской службе Украины:
Гаврилову Лидию Владимировну – с должности председателя.
Кабинет министров провел ряд кадровых назначений
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал во вторник, 24 сентября, ряд законов, среди них – закон о перезагрузке власти.
Документ предусматривает упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнения с нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирование отдельных проблемных вопросов, обусловленных практическим внедрением закона.
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