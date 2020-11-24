Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко предложил запланировать в Украине двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале. Также он считает, что нужно отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

"По озвученному на данный момент плану Министерства здравоохранения нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе, и тому подобное", – написал Ткаченко.

По его словам, в последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось, но дальнейшая ситуация должна быть прогнозируемой.

"Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в Зуме. По крайней мере, будет, что вспомнить", – добавил министр.

Министр культуры предложил ввести локдаун на новогодние праздники Telegram Александра Ткаченко

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что без карантина выходного дня уже через три недели количество случаев коронавируса в Украине может увеличиться до 20 тысяч за сутки. А если и он не сработает, то в правительстве не исключают переход к жесткому локдауну в стране, как весной.

Позже он добавил, что в правительстве прорабатывают вариант полного локдауна в связи с распространением коронавируса, но четкой даты пока нет.