В Кабмине пояснили, почему 8 января станет началом локдауна

Началом локдауна в Украине выбрали 8 января, поскольку именно такая дата была предложена аналитиками Совета национальной безопасности и обороны и Министерства здравоохранения.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Он добавил, что были спрогнозированы пиковые показатели на эти даты по количеству новых больных коронавирусом.

"Предыдущее предложение было сразу после Нового года, посчитали эффект карантина выходного дня, посмотрели, на котором плато мы находимся по заполненности коек, и предложили дату – 8-ме число", – сказал чиновник.

Он также добавил, что работу транспорта не запрещали, чтобы люди могли добраться до места работы, ведь в противном случае это больно ударит по экономике.

"Мы хорошо помним остановку экономики весной, и больше всего нареканий именно было по поводу того, что люди, которые поддерживали экономику, а также медработники, работники органов госвласти, правоохранители не имели возможности добраться до своей работы. Кроме того, нужно понимать, что когда мы входили в эпидемию в марте, мы до конца не понимали, с чем столкнулись. Сейчас, если говорить об авиаперевозках, они безопасны, в самолетах все в масках, это не маршрутка, там строго придерживается социальная дистанция", – сказал Немчинов.

Он также добавил, что для правительств любой страны карантин это крайняя мера, на которую идти нужно, чтобы подготовить медицинскую систему. По его словам, благодаря карантину выходного дня в Украине смогли увеличить критический порог для медицинской системы с 20 тыс. больных в день до 32 тыс., которых сейчас система может выдержать.

Новые карантинные ограничения Кабинет министров

Чем отличается карантин от локдауна:

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны. В то же время, карантин это ограничение для населения, которые призваны остановить темпы распространения вируса, при этом не влияя существенно на привычный ритм жизни населения.

По прогнозу OBOZREVATEL, если бы строгий карантин в Украине начался с 1 декабря, то за неделю количество случаев COVID-19 могла бы сократиться на 45%, а до 25 декабря суточный прирост заболеваемости снизился бы до 2,2 тыс. человек в день. Смертность снизилась бы до 40 пациентов в сутки.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что необходимость введения усиленных карантинных мероприятий обусловлена прогнозами роста количества больных на COVID-19 и ожиданиям пика гриппоподобных заболеваний.

По состоянию на утро 10 декабря в Украине официально подтверждено 858 714 случаев коронавирусной инфекции. Из них 13 371 – выявлено за минувшие сутки.