"Крупнейший кризис в истории страны": в Кабмине подсчитали колоссальные долги украинцев за электроэнергию

Задолженность населения Украины перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 миллиардов гривен.

Об этом заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время онлайн-конференции. Она отметила, что сейчас украинцы живут в самом большом кризисе за всю историю страны, и электроэнергетика является неотъемлемой частью этого кризиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По ее словам, поставщики универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению, задолжали 5 млрд грн перед "Укрэнерго". 4,7 млрд грн из них возникли в связи с задолженностью населения.

В то же время, "Укрэнерго" задолжало более 8 млрд грн ГП "Гарантированный покупатель". Это делает невозможным исполнение последним обязательств перед "зеленой" генерацией.

По словам Буславец, ДП "Гарантированный покупатель" в целом имеет более 10 млрд грн долгов. В частности, перед производителями ВИЭ – 6,3 млрд грн, перед "Энергоатомом" – 4 млрд, перед "Укргидроэнерго" – 200 млн.

По ее словам, поручение Кабмина по неотключению потребителей за неуплату было воспринято потребителями как возможность не платить.

"Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам надо платить зарплату, энергетическим компаниям нужно платить налоги. Необходимо выходить к людям с месседжем, чтобы они были частью этого процесса и понимали свою ответственность. Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота хуже пандемии", – считает Буславец.

Как сообщал OBOZREVATEL, оплата счетов населения за электроэнергию и коммунальные услуги упала ниже 50%, что спровоцировало кризис отрасли.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!