Кабмин задумал проверить налоги части украинцев: к чему готовиться

Состоятельные украинцы уже с 1 января 2019 года могут оказаться под усиленным контролем со стороны налоговой службы. В Кабинете министров намерены упорядочить финансовую деятельность состоятельных физлиц, которых из-за валютных падений, а также перераспределений на рынках в Украине стало не мало.

Именно для этой цели в правительстве подготовили специальный проект закона. На данный момент он еще не подан в Верховную Раду Украины, но уже опубликован на сайте Министерства финансов.

Что предусматривает новая инициатива Кабмина и что грозит богачам в Украине - разбирался OBOZREVATEL.

Что предлагают сделать

Так, в проекте закона правительство попыталось выяснить, кого именно можно считать лицом с большим финансовым состоянием. В итоге в министерстве сошлись на 3 основных пунктах:

Первый - человек является конечным бенефициаром, собственником (контролером) большого плательщика налогов.

Таковым является юрлицо, объем дохода которого от всех видов деятельности за последние 4 налоговых квартала превышает эквивалент 50 млн. евро. А также те юрлица, общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в бюджет которых, за такой же период превышает эквивалент 1 млн. евро. При этом сумма уплаченных налогов не должна быть более 500 тыс. евро.

Второй - плательщик налогов владеет 10% или более уставного капитала, или правом голоса купленных акций юрлица, который является налоговым резидентом другого государства и задекларировала доход за прошлый отчетный год 10 или более миллионов евро.

И третий - общегодовой налоговый доход за прошлый год превышает 50 млн. грн.

Также проект закона предусматривает и наказание, если ведомости богатыми украинцами были поданы с опозданием. Так, за несвоевременное предоставление годовой декларации лиц с высокими налогами будут штрафовать на 10% от суммы насчитанного налога на доходы физлиц.

Кроме того, налоговики в случае принятия закона получат возможность проверять правильность поданной гражданами декларации целых 10 лет. Сейчас эта норма составляет всего 3 года.

Будет ли эффект

По данным Государственной фискальной службы, по состоянию на 2018 год в Украине официально 742 человека задекларировали доходы в размере более 1 млн. грн.

Как поясняют в Кабмине, подобные нововведения увеличат уровень налоговой дисциплины среди налогоплательщиков.

“Проект акта подготовлен с целью повышения уровня налоговой дисциплины среди налогоплательщиков - физических лиц со значительными доходами и улучшения эффективности контроля со стороны государства в части полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора с полученных доходов”, - сказано в пояснительной записки к законопроекту.

Правда, вероятность успешного прохождения законопроекта в Верховной Раде минимальна. По мнению члена комитета по вопросам налоговой политики, народного депутата от "Народного фронта" Александра Кирша, в Раде такой законопроект не поддержат.

“Сомневаюсь (что законопроект будет принят, - Ред.), у нас в стране самые состоятельные люди - негласные спонсоры политических сил, которые и выступят против такой идеи. Кроме того, здесь есть инструменты революционной целесообразности. Если проверять одних, не проверяя других, то тут пахнет экспроприацией… Проверять то нужно, но тогда всех подряд”, - пояснил в комментарии OBOZREVATEL нардеп и добавил, что поспособствовать принятию законопроекта может лишь твердая позиция МВФ.

При этом нардеп предположил, что такие инициатива Минфина могут быть имитацией “бурной деятельности” перед избирательной кампанией.

"Кроме того, у нас поделить капитал же ничего не стоит. Можно распределить сумму на несколько человек и тут не обязательно именно на членов семьи. Принцип как в прогрессивной шкале налогообложения", - подчеркнул Кирш.

Стоит отметить, что на данный момент законопроект особо не выносился в публичную плоскость. Правда, учитывая общественный резонанс вокруг деклараций народных депутатов, общество вероятно поддержит налоговый интерес к состоятельным украинцам.