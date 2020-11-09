В Кабмине устроили бунт против карантина выходного дня: сотни тысяч могут потерять работу

Министерство культуры и информационной политики, а также нардепы от "Слуги народа" выступили против введения в Украине карантина выходного дня, поскольку сотни тысяч работников могут потерять работу.

Об этом написал глава ведомства Александр Ткаченко в своем Telegram канале. По его словам, речь идет о жизни и существования людей.

"Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий может привести карантин выходного дня, МКИП не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. Отдельный вопрос, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП. И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски и для микро, малого и среднего бизнеса", – сказано в сообщении.

По его мнению, закрытие заведений культуры не скажется положительно на общей статистике заболеваемости.

"Ведь учреждения культуры – не эпицентр для распространения вируса. Контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры едва ли не проще всего: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках и температурный скрингинг – постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе. Поэтому закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидем требованиям Минздрава, – решение, что приведет к финансовым потерям в бюджете Украины. Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индуйстрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и более", – пояснил Ткаченко.

Минкульт выступил против карантина выходного дня Telegram Ткаченко

С ним согласна и заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук. У себя на Facebook она написала, что карантин выходного дня приведет к закрытию учреждений культуры в целом.

"То, что учреждения культуры и так находятся на грани жизни и смерти, мы знаем уже не первый месяц. Наш комитет делает все возможное для того, чтобы поддержать индустрию и сохранить ее жизнеспособность, ведь пандемия – не вечна. Запрет работать на выходных – это автоматически минус 50% выручки. Следовательно, львиная доля заведений закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги", – написала Кравчук.

По ее словам, именно учреждения культуры являются самыми дисциплинированными в соблюдении всех необходимых санитарных требований: дистанция, температурный скрининг, маски, антисептики.

"Отдельно нас беспокоит неопределенность даты отмены этого карантинного мероприятия. Если мы снятие таких ограничений будем все дальше и дальше откладывать, то не останется тех, на кого их накладывать", – подчеркнула Кравчук.

По словам народного депутата, профильный комитет также обеспокоен судьбой "ответственных учреждений общественного питания", которые также могут оказаться под угрозой закрытия.

Кравчук обратился с просьбой к Кабинету Министров "еще раз взвесить все "за" и "против" и все же стать на сторону добропорядочных предпринимателей, ведь любое принуждение и любое ограничение со стороны государства должно быть оправданным и пропорциональным. Также стоит поразмышлять над применением компенсаторных механизмов, которые смогли бы смягчить удар по предпринимателям в сегодняшних условиях.

Нардеп выступила против карантина "выходного дня" Facebook Евгении Кравчук

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в Украине решили усилить ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.

В то же время врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявила, что введение жесткого карантина в Украине, или локдауна, повлечет существенное положительное влияние на состояние заболеваемости коронавирусом в стране.

С 9 ноября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами.