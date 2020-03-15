Аналитик JP Morgan назвал последствия коронавируса для экономики шоком, но пока не глобальным, а локальным. Мировые политики должны немедленно принять действия, чтобы нейтрализовать последствия.

Об этом заявил руководитель отдела рынков в JP Morgan International Дэвид Стаббс в интервью "Зеркалу недели". На данный момент, по его словам, стоит говорить о кризисе, но в системе общественного здравоохранения.

"Я думаю, что любую пандемию следует рассматривать экономикам как кризис общественного здравоохранения. Это шок, как локальный в ряде регионов, так и глобальный. Пока он не обещает быть длительным и производить длительное негативное влияние на экономики. Но важно, чтобы политики быстро на него отреагировали, сформировав достаточную подушку безопасности для экономик и финансовых систем, чтобы не дать краткосрочному стрессу перерасти в длительный, спровоцировав серьезные рыночные и производственные дисбалансы", – объяснил Стаббс.

Он добавил, что речь идет о поддержке способности как компаний, так и граждан погашать их кредитные обязательства.

последствия коронавируса

"Фрагментарно мы уже видим правильные шаги в этом направлении, например в Великобритании и Австралии. Во многих странах политики уже создают механизмы, которые помогают потребителям и предприятиям справиться с краткосрочными проблемами, спровоцированными пандемией. Работают на опережение, чтобы сгладить растущие шоки будущих месяцев. очевидно, что многие страны вскоре пойдут именно по этому пути. И, естественно, рынки очень обеспокоены этой перспективой", – добавил эксперт.

По его словам, панические настроения сохранятся до тех пор, пока у рынков не будет уверенности в достоверности прогнозов будущего экономического роста.

Как сообщал OBOZREVATEL, центром нового финансового кризиса, в случае распространения эпидемии коронавируса, станет банковский сектор Италии.

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