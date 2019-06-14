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В Италии простят миллиарды незадекларированных евро: как это будет

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В Италии предложили амнистировать граждан, которые прячут миллиарды незадекларированных евро в банковских депозитных ячейках, если они заплатят 15% налога на наличные.

С таким предложением выступил глава МВС Италии Маттео Сальвини, передает "Экономическая правда". Описывая этот шаг как соглашение о "фискальном перемирии" для итальянцев, которые спрятали деньги, вице-премьер заявил, что "государство получит миллиарды, которые оно может реинвестировать для роста".

Считается, что итальянцы хранят около 200 млрд евро в 1,5 миллионах банковских ячеек, эти деньги часто является результатом незаявленных доходов.

Предыдущее левоцентристское правительство Италии также рассматривало вопрос об амнистии в обмен на одноразовый платеж, но отказалось от идеи, считая, что решение равнозначно отмыванию денег государством.

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Огромное количество денег, хранящихся в банковских ячейках, стимулировало появление грабителей банков, называемых "кассетари", которые специализируются на вскрытии ячеек. В октябре банда "кассеттари" ворвалась в банк в районе северного Рима, где живут юристы, врачи и банкиры, и провела выходные, сверля десятки ячеек.

Банки в Италии

Банки в Италии

Replyua.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Италии известную компанию Diamond Private Investment, которая занимается продажей бриллиантов, обвинили в миллионных махинациях на рынке. Правоохранители арестовали имущество производителя драгоценных камней в общей сложности на 700 млн евро.

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Место
Италия
Теги
МВДЕвросоюзбанкдекларация
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