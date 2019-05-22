В Италии отменили сотни авиарейсов: что произошло

В Италии отменили около 500 рейсов из-за проведения работниками авиаотрасли общенациональной забастовки.

Наземный персонал, пилоты и бортпроводники требуют большей зарплаты и лучших условий труда, сообщает ТСН.

В результате забастовки пострадали пассажиры внутренних и международных авиарейсов.

При этом авиакомпании пообещали клиентам обменять билеты или вернуть деньги.

Наземный персонал, пилоты и бортпроводники требуют большей зарплаты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводники Ryanair объявили забастовку в четырех странах Евросоюза – в Италии, Португалии, Испании и Бельгии.

Одним из основных требований бортпроводников была выплата зарплаты на счета в странах проживания сотрудников, а не в Ирландии.

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