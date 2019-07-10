В Италии назрел скандал из-за денег России: в сеть слили тайные переговоры

Представители националистической партии "Лига Севера" вице-премьера Италии Маттео Сальвини и россияне провели тайные переговоры в московском отеле "Метрополь" в октябре 2018 года.

Записи опубликовало издание BuzzFeed. Итальянцы, согласно публикации, договаривались о получении "миллионов" из "российских нефтяных денег".

Итальянские СМИ еще в феврале 2019 года писали, что Сальвини посещал Россию для секретных переговоров о финансовой поддержке "Лиги" и встречался с вице-премьером Дмитрием Козаком. Поддержка от России якобы могла поступать через сделку по купле-продаже топлива. Представитель Козака это отрицал, "Роснефть" угрожала судом.

Во встрече в "Метрополе" участвовали шесть человек: трое россиян и трое итальянцев. Речь шла о партии Сальвини, которая планирует сформировать "новую Европу", в центре которой будет Россия, пишет издание.

Джанлука Савойи, главный помощник Сальвини, заявил, что их цель — изменить Европу, сделать ее близкой к России, как было раньше. Формальная цель встречи — нефтяная сделка на десятки миллионов долларов, которые пойдут на продвижение партии. На встрече Сальвини не было, но он находился в Москве и накануне выступил с речью против антироссийских санкций, которые назвал "экономической, социальной и культурной глупостью".

В Италии назрел скандал из-за России

Изданию не удалось идентифицировать россиян, но из записи разговора понятно, что "высокопоставленные лица" в курсе обсуждения, российские переговорщики говорят о "вчерашней встрече" и о том, что они должны будут передать детали "вице-премьеру".

При этом "Лига севера" отрицает, что когда-либо получала иностранное финансирование.

"Записи из "Метрополя" являются первым убедительным доказательством скрытых попыток России финансировать европейские националистические движения и очевидном соучастии некоторых высокопоставленных представителей правых сил в этих попытках", - говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, политики в ЕС все чаще говорят о нормализации отношений с Москвой. Речь идет в первую очередь о снятии экономических санкций и возвращении торговли. Лишь за последний месяц санкции с России были сняты в ПАСЕ, к тому же, неоднозначные высказывания прозвучали из Италии и Словакии.

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