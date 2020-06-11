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11 июня • обновлено в 13:26
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В Италии начали продавать дома за один евро

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В Италии, а именно в комуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия, начали продавать дома по €1 (30 грн) или чуть больше доллара. Деревня называет себя "свободной от COVID-19".

Об этом сообщает CNN Travel.

Мэр коммуны заявил, что программа под названием "Операция красота" направлена на решение проблемы депопуляции, когда молодежь уезжает в крупные города в поиске работы.

В Италии начали продавать дома за один евро

"Поиск новых владельцев для многих заброшенных домов, которые есть у нас, является ключевой частью "Операции Красота", которую я начал, чтобы восстановить разрушенные, пустые части города", – пояснил он.

В Италии начали продавать дома за один евро

По его словам, деревня лежит между двумя холмами, рядом протекает нетронутая река, а до пляжей всего 15 минут езды на машине. При этом целые районы города остаются заброшенными – там никто не живет.

В Италии начали продавать дома за один евро

Кроме того, в Чинкуэфронди благоприятная эпидемиологическая обстановка – с начала пандемии коронавируса там не было выявлено ни одного случая инфекции.

В Италии начали продавать дома за один евро

Согласно условиям, покупатели должны будут отремонтировать дома в течение трех лет, а также заплатить специальный сбор в размере €250. Если ремонт не будет произведен в срок, то владельца жилья оштрафуют на €20 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский город Бергамо с населением около 120 тысяч человек больше всего пострадал от пандемии коронавируса (COVID-19).

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Италия
Тег
карантин
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