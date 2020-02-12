В ЕС будут высчитывать из зарплаты перекуры: как это работает

В Испании суд признал право компаний высчитывать деньги из зарплаты сотрудников за перерывы на кофе и курение в рабочее время.

В частности, энергетическая фирма Galp начала применять новый закон и стала отнимать время, проведенное вне помещений, из рабочих дней сотрудников. Об этом сообщает BBC.

Последние изменения в законодательстве Испании требуют от компаний регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места.

Изначально мониторинг должен был предотвратить эксплуатацию работников. Также таким образом ожидалось решить проблему неоплачиваемой сверхурочной работы в Испании.

Однако регистрируя время, когда сотрудники уходят и входят в офис, фирмы смогли подсчитать, сколько времени работники проводят на рабочем месте.

В результате Высокий суд Испании сослался на предыдущее постановление о том, что работники не имеют права на оплату перерывов на сигареты или кофе.

При этом испанские работники тратят на перерывы на работе больше часов в год, чем большинство других европейцев, за исключением Италии и Португалии.

В Испании суд признал право компаний высчитывать деньги из зарплаты сотрудников за перерывы на кофе и курение в рабочее время

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)" .

В партии "Слуга народа" поправки в КЗоТ объяснили тем, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

Также известно, что в партии "Слуга народа" идет работа над новым вариантом Трудового кодекса. По данным СМИ, документ предлагает урезать больничные и пересмотреть отпуска, упростить процедуру увольнения людей, включая работников льготных категорий. А также перейти на трудовые договора, узаконить 12-часовой рабочий день и убрать профсоюзы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал