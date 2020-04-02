В Испании из-за коронавируса побит рекорд по безработице, а в Германии людям раздали по 5 000 евро

Экономики страны Евросоюза пострадали из-за вспышки коронавируса, в результате чего власти вынуждены пойти на крайние меры из-за наплыва безработных: в Германии, к примеру, пострадавшим раздали по 5 тысяч евро.

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Как сообщает la Repubblica, итальянец Мишель работает в Берлине, он фрилансер и занимается обработкой видеороликов. По его словам, он зашел на городской портал и зарезервировал в пятницу, 27 марта заявку на соцпомощь. Он указал, что из-за эпидемии потерял клиентов и понес убытки. Уже во вторник, 31 марта, на его счет поступили 5 тысяч евро помощи.

Как стало известно, объем господдержки для экономики Германии составит 750 млрд евро – это беспрецедентная сумма. Большая ее часть пойдет на создание Фонда экономической стабильности – 600 млрд евро.

Между тем, в Испании в течение марта 2020 года 300 тысяч граждан зарегистрировались как безработные в результате карантинних ограничений, сообщает EL PAIS. При этом, общее количество безработных достигло 3,5 миллионов. Это исторический максимум для страны.

По данным Министерства социальной политики Испании, общее количество трудоустроенных людей, которые платят социальные взносы в бюджет, снизилось уже на 834 тысячи.

Как отмечает министр социальной политики Хосе Эскрива, если во время кризиса 2008 года количество людей, которые перестали платить взносы, достигло примерно 900 тысяч за период с октября 2008 по февраль 2009 года, то в 2020 году это произошло за несколько недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании 30 марта от коронавируса COVID-19 умерли 849 человек. Это является рекордным показателем с начала эпидемии в стране.

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