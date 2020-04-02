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2 апреля • обновлено в 16:00
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В Испании из-за коронавируса побит рекорд по безработице, а в Германии людям раздали по 5 000 евро

2.2т
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Экономики страны Евросоюза пострадали из-за вспышки коронавируса, в результате чего власти вынуждены пойти на крайние меры из-за наплыва безработных: в Германии, к примеру, пострадавшим раздали по 5 тысяч евро.

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Как сообщает la Repubblica, итальянец Мишель работает в Берлине, он фрилансер и занимается обработкой видеороликов. По его словам, он зашел на городской портал и зарезервировал в пятницу, 27 марта заявку на соцпомощь. Он указал, что из-за эпидемии потерял клиентов и понес убытки. Уже во вторник, 31 марта, на его счет поступили 5 тысяч евро помощи.

Как стало известно, объем господдержки для экономики Германии составит 750 млрд евро – это беспрецедентная сумма. Большая ее часть пойдет на создание Фонда экономической стабильности – 600 млрд евро.

Между тем, в Испании в течение марта 2020 года 300 тысяч граждан зарегистрировались как безработные в результате карантинних ограничений, сообщает EL PAIS. При этом, общее количество безработных достигло 3,5 миллионов. Это исторический максимум для страны.

В Испании из-за коронавируса побит рекорд по безработице, а в Германии людям раздали по 5 000 евро

По данным Министерства социальной политики Испании, общее количество трудоустроенных людей, которые платят социальные взносы в бюджет, снизилось уже на 834 тысячи.

Как отмечает министр социальной политики Хосе Эскрива, если во время кризиса 2008 года количество людей, которые перестали платить взносы, достигло примерно 900 тысяч за период с октября 2008 по февраль 2009 года, то в 2020 году это произошло за несколько недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании 30 марта от коронавируса COVID-19 умерли 849 человек. Это является рекордным показателем с начала эпидемии в стране.

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Тема
Коронавирус
Место
Испания
Теги
вирус безработица
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