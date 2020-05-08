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8 мая • обновлено в 12:16
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В Харькове пришли с обысками к Кернесу

1.8т
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В горсовете Харькова проводятся обыски по факту завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению в городе по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Отметим, что с 2010 года городским главой Харькова является Геннадий Кернес.

Обыски проводят в департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования. Причиной стало расследование фактов хищения бюджетных средств при осуществлении работ по освещению в Харькове на сумму более 28 млн грн.

Обыски в Харькове

Обыски в Харькове

khar.gp.gov.ua

"Всего в данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны", – говорится в сообщении.

Обыски в Харькове

Обыски в Харькове

khar.gp.gov.ua

Сейчас лицам о подозрении не сообщалось, досудебное расследование продолжается.

Обыски в Харькове

Обыски в Харькове

khar.gp.gov.ua

Обыски в Харькове

Обыски в Харькове

khar.gp.gov.ua

Обыски в Харькове

Обыски в Харькове

khar.gp.gov.ua

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Геннадий Кернес
Место
Украина Харьков
Тег
хищения
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