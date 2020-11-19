Журналист за час нашел концентраторы в два раза дешевле, чем закупила больница. Фотофакт

В Харькове больница №25 закупила кислородные концентраторы для больных коронавирусом по цене вдвое выше закупочной стоимости.

Закупка осуществлялась по прямой процедуре (без торгов) у компании "Здраво". Всего было приобретено 93 концентратора OLV-10 по цене 38 тысяч гривен за единицу. Об этом в Facebook написал журналист Павел Федосенко.

Он связался с китайской компанией-производителем Оlive и выяснилось, что при оптовой закупке концентраторов (от 200 единиц) их стоимость составит 13 400 гривен за штуку.

"Прибавляем НДС в размере 20%, получаем цену уже почти в $570 за прибор. Транспортировка самолетом в Харьковский аэропорт – еще $17 тысяч. Это информация производителя, наверняка, можно сэкономить)", – отметил Федосенко.

В результате получается около 20 тысяч гривен за прибор, что почти вдвое меньше закупочной стоимости.

"Логика продавца понятна: товар ходовой – нужно зарабатывать. А вот логика местной власти – нет. Для понимания: сегодня утром я мог без проблем заказать партию из 200 OLV-10, которая через неделю после оплаты прибыла бы в Харьков. Что мешало это сделать той же 25-й больнице? И не пора ли год спустя работать напрямую с поставщиками, а не помогать зарабатывать перекупам? А еще: случайно ли был выбран посредник, который проходит по нескольким уголовным делам о тендерных распилах на медтехнике?" – написал журналист.

Facebook Павел Федосенко

Facebook Павел Федосенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины выделил из COVID-фонда 895,6 млн грн на обеспечение в больницах больных коронавирусом кислородом. Ранее эти средства были выделены на программу ремонта дорог.